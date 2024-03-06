ساخت اعضای بدن از نوزادان متولد نشده!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان در حقیقت ارگانوییدهایی ساخته اند تا به درک بهتری از تکامل جنین در دوره بارداری دست یابند. طبق بیانیه منتشر شده از سوی محققان این مینی ارگان ها اطلاعات زیست شناختی جنین را در خود حفظ کرده بودند.

ارگانوییدهای کوچک برای رصد اختلالات مادرزادی و همچنین درمان های احتمالی به کار می روند. طی سال های اخیر توسعه ارگانوییدهای ساخته شده در آزمایشگاه وسیع تر شده تا محققان به درک بهتری از پیشرفت بیماری ها دست یابند و درمان های جدید را ارزیابی کنند. دلیل این امر آن است که ارگان های کوچک چشم اندازی از عملکرد عضوی از بدن فراهم می کنند که در غیر اینصورت به سختی فراهم می شد.

علاوه بر آنچه گفته شد، ارگانوییدهای جدید پتانسیل آن را دارند که نشان دهند چگونه اعضا و عملکردهای آنها در واکنش به بیماری ها تغییر می یابند.

در این پژوهش محققان ارگانوییدهایی از سلول بنیادین ساختند تا اختلالی به نام CDH را بررسی کنند. این یک اختلال نادر است که به دلیل حفره ای در دیافراگم نوزاد متولد نشده، رخ می دهد.

محققان روشی برای کشت ارگانویید از سلول بنیادی در مایع آمنیوتیک اطراف جنین یافتند. آنها سلول های بنیادین زنده را در هفته دوازدهم بارداری جدا کردند. ارگانوییدهای کوچک با استفاده از سلول های بنیادین ریه، کلیه و روده ای پرورش یافتند.

به این ترتیب اطلاعات زیست شناختی سلول های بدون نقض محدودیت های نمونه گیری حفظ شد. ماتیا گرلی مولف نخست پژوهش در این باره می گوید: ارگانوییدهای که ما از سلول های مایع آمنیوتیک کشت کردیم بسیاری از عملکردهای بافت هایی هر عضو را نشان دادند. این امر به درک ما از تحولاتی کمک می کند که طی سلامتی و بیماری در بدن رخ می دهد.