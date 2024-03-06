۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۰۲

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی بوشهر خبر داد؛

توسعه کاشت گیاه دارویی زیره سبز در استان بوشهر

بوشهر- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از توسعه کاشت گیاه دارویی زیره سبز در استان خبر داد.

ابراهیم دانا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط و محدودیت‌های منابع آبی و بروز خشکسالی و همچنین پدیده تغییر اقلیم، اجرای برنامه تغییر الگوی کاشت در استان بوشهر با اولویت کاشت گیاهان کم آب بر اجتناب ناپذیر و بسیار ضروری است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: انتقال دانش و مهارت کاشت گیاهان دارویی به کشاورزان و مزارع و نیز تأمین بازار فروش و به عبارتی تولید گیاهان دارویی منطبق بر نیاز بازار از مهمترین برنامه‌های این حوزه است.

وی با اشاره به مزیت‌ها و قابلیت‌های کشت گیاه دارویی زیره سبز گفت: نیاز آبی کم و مقاوم در برابر تنش‌های شوری، برخورداری از دوره رشد کوتاه ۱۰۰ تا ۱۲۰ روزه، نورپسندی، قابلیت صادراتی مناسب و همچنین سود دهی اقتصادی مطلوب نسبت به سایر محصولات به ویژه در شرایط کم آبی از جمله این مزیت‌ها است.

وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری بیشترین سطح زیر کشت گیاه دارویی زیره سبز در شهرستان تنگستان کشت شده است، حمایت‌های لازم به کشاورزان در بخش تسهیلات بانکی و نیز اجرا کردن کشت‌های قرار دادی را از مهمترین عوامل تأثیرگذار در موفقیت و توسعه کشت گیاهان دارویی بیان کرد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: تدوین برنامه‌ها و اجرای کارگاه‌های آموزشی پیرامون این گیاه دارویی نظیر برگزاری برنامه روز مزرعه تحت عنوان کاشت و توسعه گیاه دارویی ریزه سبز در شهرستان تنگستان با هدف ارتقا سطح دانش و مهارت بهره برداران و کار شناسان در اثر بخشی و حصول نتایج بسیار با اهمیت است.

