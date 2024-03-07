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۱۷ اسفند ۱۴۰۲، ۴:۱۳

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی خبر داد؛

تمدید مهلت کشاورزی قراردادی در آذربایجان شرقی تا ۲۶ اسفند

تمدید مهلت کشاورزی قراردادی در آذربایجان شرقی تا ۲۶ اسفند

تبریز-رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: کشاورزان این استان فرصت دارند تا ۲۶ اسفند در طرح کشاورزی قراردادی شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در پی استقبال کشاورزان، مهلت کشاورزی قراردادی تا پایان وقت اداری ۲۶ اسفندماه سال جاری تمدید شده است.

وی در همین حال یادآور شد: وزارت جهادکشاورزی در ادامه سیاست حمایت از تولید داخل، اقتصادی شدن کشاورزی و ارتقای خوداتکایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، ضمن انعقاد قرارداد خرید تضمینی، از سیاست‌های حمایتی در جهت رونق کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در طرح کشاورزی قراردادی استفاده می‌کند.

به گفته وی کشاورزی قراردادی از ابزارهای نوین سیاست‌گذاری در مدیریت تولید، تأمین و تعادل‌بخشی به بازار محصولات کشاورزی است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه کشت قراردادی شامل مزایای مناسبی برای کشاورزان از جمله اطمینان در موضوع بیمه محصولات و تأمین خسارت در شرایط آب و هوایی متغییر است مزیت‌های کشت قراردادی را برشمرد و گفت: تخفیف ۲۰ درصدی بیمه و پرداخت ۱۵۰ هزار تومانی به ازای هر تن گندم تحویلی شماری از مزایای کشت قراردادی است.

وی در پایان تاکید کرد: اولویت توزیع کود سرک نیز با کشاورزی قراردادی است.

کد مطلب 6048497

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