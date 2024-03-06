به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی چهارشنبه شب در جمع سفرای کشورهای عضو مجمع گفتگوی آسیا خطاب به سفرا اظهار کرد: شما در بازدیدهای خود از مسجد جامع یزد، تکیه امیرچقماق، باغ دولت آباد و قنات زارچ مشاهده کردید که تاریخ اینجا ساکن نیست بلکه پویاست.

وی عنوان کرد: در دولت جمهوری اسلامی تقویت مراودات راهبردی با کشورهای مشترک المنافع اصل است و همکاری‌های علمی و فرهنگی و اقتصادی با کشورهای دنیا دنبال می شود و دولت ما بر این باور است که در سایه چنین ارتباطات ارزنده‌ای است که ملت‌ها هویت خود را بروز می‌دهند.

استاندار یزد ادامه داد: گردشگری از مهمترین محورهای مراودات فرهنگی است که مورد توجه دولت جمهوری اسلامی قرار دارد.

وی عنوان کرد: انتخاب یزد به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیا می تواند زمینه تقویت همبستگی بین ایران و سایر کشورهای عضو اکو در حوزه گردشگری را فراهم کند.

فاطمی افزود: در همین راستا استان یزد در سال ۲۰۲۴ در تعمیق همکاری های کشورهای عضو برنامه های مختلفی را پیش بینی و برنامه ریزی کرده است.

وی عنوان کرد: میزبانی کنفرانس بین المللی گردشگری آسیا در می ۲۰۲۴، برگزاری همایش تورگردانان و فعالان گردشگری، آیین پاسداشت ثبت جهانی یزد، همایش بین المللی مرمت آثار تاریخی و معماری با حضور روسای دانشگاه‌های عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیاست.