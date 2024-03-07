مشاوره در فرایند ازدواج و طلاق با تجویز نسخه اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین هم‌اندیشی نوآورانه تخصصی مردمی، با هدف تقویت جریان تحول و تعالی خانواده «نهضت تعالی خانواده» در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد.

محمد عباسی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در این نشست به حضور گروه‌های مردمی در این هم‌اندیشی اشاره کرد و گفت: علت این خیزش، خطری است که در مسئله خانواده وجود دارد. تصور نمی‌رفت در جامعه خانواده‌محور و دین‌دار ایران شاهد حجم بالایی از مسائل و معضلات خانواده باشیم؛ همین مسئله موجب تذکر رهبر انقلاب شده است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تاکید بر اینکه برخی از ابتلائات اجتماعی بیش از حدِ عادی، زیاد شده که خطرناک است، تصریح کرد: رهبر انقلاب برخی از این آسیب‌ها که طلاق و اعتیاد و مفاسد اخلاقی در رأس آن هست را بسیار آسیب‌زا دانستند چراکه زمینه دیگر مشکلات را در پیش دارند.

عباسی، مشکلات خانواده را در بهره‌برداری‌های اجتماعی و اقتصادی تأثیرگذار دانست و گفت: در طول تاریخ بشریت و در اسلام توصیه به زندگی خانوادگی شده است اما با تمام این توصیه‌ها برخی اوقات زندگی پایدار نمی‌ماند اما اگر این موضوع از یک حد بگذرد و زندگی غیرخانوادگی به‌ابتلای اجتماعی رایج تبدیل و نظام‌مسئله رایج شکل بگیرد، باید برای آن فکری کرد.

وی، جریان جدایی و نقصان از خانواده را یکی از نظام‌مسائل‌های ایران اسلامی با تمام ارزش‌ها و آرمان‌های موجود معرفی کرد و گفت: یکی از دلایلی که در این هم‌اندیشی و جریان تحول و تعالی خانواده «نهضت تعالی خانواده» حضور به هم رسانده‌ایم، ضرورت اقدام حکمرانی کشور برای مسئله طلاق و خانواده است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور عنوان کرد: اگر در این مسیر به این نتیجه برسیم که معیشت و فقر دلیل افزایش طلاق است باید اقدام مؤثر کرد هرچند مسئله مهم این موضوع سبک زندگی و نظام فکری است که معیشت و مسکن و خیلی از موضوعات دیگر می‌توانند از علل شدت بخش کار باشند. دستگاه‌ها به علل مختلف توان جلوگیری و مقابله با این مسئله نظام اجتماعی را ندارند که به مدل مردمی توسل شده و نسخه ما در این مسئله مردمی است.

عباسی، اهتمام صاحب‌نظران مردمی در موضوع خانواده را حیاتی دانست و با تاکید بر اینکه در این مسیر نیازمند تجربه و تخصص همراه با تجربه هستیم، گفت: نظام مشاوره در فرایند ازدواج و طلاق نقش مهمی دارد؛ در این مسئله نیازمند تجویز نسخه اسلامی هستیم در حالی که نظام مشاوره گه‌گاه در این مسیر مشکل‌زا بوده که باید به تعبیر رهبر انقلاب با نگاهی جهادی اقدام کرد و به آن پرداخت.

وی تاکید کرد: مسئله طلاق فراگیری دارد و ما قصد داریم این مشکل را در سطح ایران دنبال کنیم. البته این مشکل در یک سال حل نمی‌شود اما باید بفهمیم این روند در حال کم شدن است. باید نسخه هم‌افرا و تعاونی در مسیر صیانت از خانواده داشت و در این کارگروه باید این هم‌افزایی ایجاد شود. در این باره از گسیخته‌کاری باید پرهیز کرد و باید نسخه دفاع مقدس را تکرار کرد، لذا برای این کار باید دیگران را برای ورود به کار تشویق کنیم.