کمک ۲۰ میلیون یورویی اسپانیا به آژانس امدادرسانی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که کشورش ۲۰ میلیون یوروی دیگر به آژانس آن روا وابسته به سازمان ملل برای ادامه خدمات رسانی خود به فلسطینیان در غزه کمک خواهد کرد.

خوزه مانوئل آلبارس اظهار داشت که غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه نیازمند کمک‌رسانی فوری هستند و سکوت نفعی برای آن‌ها ندارد.

آلبارس تصریح کرد که با توجه به شرایط فعلی غزه، نقش حیاتی آن روا را نمی‌توان با هیچ سازمان دیگری جایگزین کرد.

وی گفت بدون تحقق راه حل دو کشور همانگونه که اسپانیا در اجلاس بین‌المللی صلح پیشنهاد داده بود، ثبات در منطقه ممکن نخواهد بود.

از سوی دیگر، یکی از رهبران جنبش حماس در گفتگو با «الشرق» تاکید کرد که احتمالاً قبل از ماه مبارک رمضان شاهد توافق آتش‌بس در غزه نباشیم.

حسام بدران تاکید کرد که مواضع رژیم صهیونیستی منفی است و مانع از دست‌یابی به توافق آتش‌بس در غزه شده است.

بدران اشاره کرد که جنبش متبوعش مشورت‌های داخلی گسترده‌ای را برای مشخص کردن آینده توافق انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه حماس هرگز از خواسته بازگشت آوارگان به خانه‌های خود و توقف جنگ کوتاه نمی‌آید، بیان کرد: از مذاکرات قاهره بازگشتیم بدون اینکه از شروط و خواسته‌های خود کوتاه بیاییم.

همچنین یکی دیگر از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که مذاکرات در قاهره متوقف نشده و هیئت حماس برای مشورت در رابطه با جزئیات مذاکرات جاری بازگشته است.

«محمد نزال»، در گفتگو با الجزیره مباشر تصریح کرد که دشمن صهیونیستی به دنبال آتش‌بس موقت است و قصد توقف جنگ یا خروج نیروهایش از غزه ولو به شکل تدریجی را ندارد.

نزال بیان کرد: ممکن است دور جدیدی از مذاکرات آغاز شود اما زمان آن را نمی‌توان تعیین کرد.

وی اشاره کرد که دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی جانبداری می‌کند و موضع آن مبهم و دارای تناقضات زیادی است.

روز پنجشنبه نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا قرار است به زودی به عنوان آخرین تلاش برای دست‌یابی به توافق آتش‌بس در غزه قبل از ماه رمضان، راهی اراضی اشغالی شود.

باراک راوید روزنامه‌نگار سرشناس اسرائیلی نیز تاکید کرد که رئیس سیا گفتگوهایی با نخست وزیر قطر در مورد توافق آتش‌بس در غزه انجام داده است.

روز گذشته نیز، گروهان‌های قدس اعلام کرد شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور باریکه غزه را در پاسخ به کشتار غیرنظامیان فلسطینی در این باریکه هدف حمله راکتی قرار داده است.

منابع عبری زبان اعلام کردند که آژیر خطر در بخش‌های وسیعی از شهرک‌های صهیونیستی اطراف غزه به صدا درآمده است.

همچنین «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تحقیقاتی در خصوص شکست این رژیم در برابر عملیات طوفان الاقصی نیروهای مقاومت فلسطین در تاریخ هفت اکتبر سال گذشته میلادی آغاز خواهد شد.

وی افزود: هدف از این تحقیقات درس گرفتن است. ما شاهد حوادث سختی بودیم و نتوانستیم از اسرائیلی‌ها حمایت کنیم.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی نه تنها در رویارویی با عملیات طوفان الاقصی شکست خورده بلکه نتوانسته هیچکدام از اهداف از پیش اعلام شده خود را در نوار غزه طی ماه‌های گذشته محقق کند.