به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گروهانهای قدس اعلام کرد مجاهدان این گروهانها نیروهای اشغالگر اسراییلی را در شهرک عبسان بزرگ در شرق خان یونس با گلولههای خمپاره هدف قرار دادند.
مجاهدان گروهانهای قدس در شمال خان یونس نیز با تیربار وارد درگیریهای شدیدی با نیروها و ادوات جنگی ارتش صهیونیستی شدند.
گروهانهای قدس در عملیاتی مشترک با مجاهدان گردانهای شهدای الاقصی تیپ العامودی مقر فرماندهی و کنترل ارتش صهیونیستی در مرکز خان یونس را هم با گلولههای خمپاره کالیبر سنگین هدف قرار دادند.
از سوی دیگر، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد مذاکرات قاهره پایان یافته و هیأت اسراییلی در حال بازگشت به تل آویو است.
در همین حال، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد که هیأت اسراییلی به ریاست رییس موساد بدون هیچ نشانهای از پیشرفت قاهره را ترک کرده است.
حسام بدران عضو دفتر سیاسی حماس هم گفت فعلاً زود است درباره جزییات مذاکرات جاری در قاهره صحبت کنیم.
بدران افزود که نتانیاهو فهمیده نابودی حماس و مقاومت غیرممکن است، به همین خاطر مجبور به مذاکره شد.
العربی به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که دور کنونی مذاکرات در قاهره در مورد آتشبس در غزه دو یا سه روز طول خواهد کشید.
پیش از این نیز، یکی از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که در حال حاضر هیچ هیأتی از این جنبش در قاهره حضور ندارد.
این عضو ارشد حماس تاکید کرد: ما همچنان منتظر نتیجههای نشستهای جاری در قاهره هستیم و تماسها با میانجیگران ادامه دارد.
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