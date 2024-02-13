مذاکرات قاهره پایان یافت/ هیات اسراییلی در حال بازگشت به تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد مذاکرات قاهره پایان یافته و هیأت اسراییلی در حال بازگشت به تل آویو است.
در همین حال، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد که هیأت اسراییلی به ریاست رییس موساد بدون هیچ نشانهای از پیشرفت قاهره را ترک کرده است.
حسام بدران عضو دفتر سیاسی حماس هم گفت فعلاً زود است درباره جزییات مذاکرات جاری در قاهره صحبت کنیم.
بدران افزود که نتانیاهو فهمیده نابودی حماس و مقاومت غیرممکن است، به همین خاطر مجبور به مذاکره شد.
العربی به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که دور کنونی مذاکرات در قاهره در مورد آتشبس در غزه دو یا سه روز طول خواهد کشید.
پیش از این نیز، یکی از اعضای ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که در حال حاضر هیچ هیأتی از این جنبش در قاهره حضور ندارد.
این عضو ارشد حماس تاکید کرد: ما همچنان منتظر نتیجههای نشستهای جاری در قاهره هستیم و تماسها با میانجیگران ادامه دارد.
از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که رژیم صهیونیستی و جنبش حماس در دستیابی به توافق آتشبس و آزادی اسیران گامهای رو به جلویی را برداشتهاند.
این خبرگزاری بیان کرد که توافقی به مدت ۶ هفته روی میز است، اما نیاز به بررسی بیشتر دارد و نشست امروز نشستی تعیینکننده است.
والاستریت ژورنال نیز به نقل از برخی منابع اعلام کرد که جنبش حماس و رژیم صهیونیستی در خصوص مدتزمان برقراری آتشبس اختلاف دارند.
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