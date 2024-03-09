۲۰ درصد اراضی اردبیل سنددار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی شامگاه شنبه در جلسه هماهنگی فرمانداران شهرستانهای بیلهسوار، پارسآباد و اصلاندوز با محوریت حدنگاری در اراضی شمال استان اردبیل، اظهار کرد: اجرای طرح حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تک برگی به کاهش پروندههای دعاوی و نزاع کمک کرده و سلامت روحی، روانی کشاورزان را فراهم میآورد.
وی تصریح کرد: در سطح کشور ۴۲ درصد اراضی زراعی حدنگاری شدند در حالی که این میزان در استان اردبیل ۲۰ درصد است.
معاون دادگستری استان اردبیل گفت: ۸۰۰ هکتار از اراضی استان اردبیل تاکنون حدنگاری شده و مابقی ۸۰ درصد در مراحل اجرا و یا دریافت مدارک و مستندات از سوی کشاورزان است.
خدادادی افزود: باید علل و عوامل عقبماندگی استان اردبیل در حوزه حدنگاری مشخص شود چرا که اصلاً شایسته نیست ما آماری پایینتر از میانگین کشوری داشته باشیم و یا بخواهیم در حوزه حدنگاری به خاطر برخی غفلتها و بیتوجهیها اهداف و برنامههای اجرایی را در زمان مشخص عملیاتی نکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در ۴۲ روستا صدور سند مالکیت جز اولویتهای اصلی است که تا پایان امسال در همه این روستاها کار انجام شده و انتظار میرود معوقات نیز در این بخش به سرانجام برسد.
معاون دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: در سفر رییس قوه قضاییه به استان اردبیل بر تسریع عملبات حدنگاری و صدور سند مالکیت تک برگی تاکید شده و در این زمینه اقدامات مؤثری نیز در حال انجام است تا ما بتوانیم اهداف مورد نظر را محقق کرده و نوعی پیشگیری را در بروز جرایم و یا برخی تخلفات شاهد باشیم.
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