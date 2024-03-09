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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۳۵

تظاهرات در اسراییل باشعارانتخابات زودهنگام واستعفای فوری نتانیاهو

تظاهرات در اسراییل باشعارانتخابات زودهنگام واستعفای فوری نتانیاهو

هزاران اسراییلی بار دیگر در شهرهای اشغالی علیه کابینه نتانیاهو دست به تظاهرات زده و خواستار توافق مبادله اسرا با حماس و برکناری نتانیاهو و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران تظاهرکننده در شهرک‌های اشغالی و خیابان کابلان در تل آیو شنبه شب خواستار انحلال کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.

صهیونیست‌های معترض همچنین خواستار اقدام فوری برای آزادی اسرای اسرائیلی در غزه شدند.

پایگاه القدس العربی گزارش داد که صدها تظاهرکننده خشمگین در در شهرک اشغالی رحوبوت، مجاور تل آویو خواستار انتخابات زودهنگام و برکناری نتانیاهو شدند.

یدیعوت آحرونوت شامگاه شنبه با اذعان به اوج گرفتن دامنه اعتراضات علیه کابینه در سرتاسر اراضی اشغالی طی ساعت‌های آتی گزارش داد که معترضان خواستار انحلال کابینه هستند.

کد مطلب 6050810

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