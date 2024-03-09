تظاهرات در اسراییل باشعارانتخابات زودهنگام واستعفای فوری نتانیاهو

هزاران اسراییلی بار دیگر در شهرهای اشغالی علیه کابینه نتانیاهو دست به تظاهرات زده و خواستار توافق مبادله اسرا با حماس و برکناری نتانیاهو و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.