صدابردار «ایار» از جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت جایزه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «ایار» به نویسندگی و کارگردانی مهدی امینی و تهیه‌کنندگی سیدحمیدرضا منتظری و سعید نجاتی در دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه رشت که روز گذشته ۱۹ اسفند برگزار شد توانست جایزه بهترین صدابرداری را از آن خود کند.

فیلم کوتاه «ایار» پیش از این، جایزه ویژه جشنواره و پروانه زرین ویژه هیات داوران بخش بین‌الملل کوتاه سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را دریافت کرده بود.

فیلمبرداری «ایار» که محصول انجمن سینمای جوانان ایران- دفتر قم است، در کوره‌های آجرپزی اطراف شهر قم انجام شده است.

اسما نظری، علی یوسفعلی، مصطفی بنی هاشمی، مسعود مشعوف و علی یزدیان، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فهرست عوامل فیلم کوتاه «ایار» عبارت است از نویسنده و کارگردان: مهدی امینی، فیلمبردار: علی حسین زاده، صدابردار: مجید نجاتی، مشاور پروژه: علی دارایی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: روح الله عسگر، دستیار دوم کارگردان: علی حیدری، دستیار فیلمبردار: امیرعلی پاک بین، بهزاد رضایی، پارسا اکبریان، محمد حسنی، دستیار صدا: عرفان رحیم زاده، تدوین: سعید نجاتی و سمیرا کاملی، دستیار تدوین: ملیکا خداوردی ، مهتاب ابراهیمی، طراحی و ترکیب صدا: عبدالرضا حیدری، دستیار : پروانه جهانگیری، اصلاح رنگ و نور: سمیرا کاملی، منشی صحنه: الهام ارجمند، طراح صحنه و لباس: علی دارایی، دستیاران صحنه و لباس: مسعود مشعوف و الله جان آبادی، جانشین تهیه کننده: مهدیه غلامحسینی، مدیر تولید: محمد ذاکری، مدیر تدارکات: حسن پایانی، عکاس: مهدیه غلامحسینی، فیلمبردار پشت صحنه: مریم سادات فاضلی، پشتیبانی تجهیزات: حسین حکیمیان، مترجم : سید حمید رضا منتظری، پخش فیلم: ماه فیلم، مجری طرح: جشنواره فیلم کوتاه سلفی بیست، طراح پوستر: سعیده پورعلی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، تهیه کننده: سعید نجاتی و سید حمیدرضا منتظری و محصول انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر قم.