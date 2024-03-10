تپسی گزینه «عجله دارم» را حذف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت تپسی در بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به اینکه تپسی همواره به دنبال ارائه راهکارهای متنوع برای گروه‌های مختلف کاربران بوده است، ذکر توضیحاتی در این خصوص را برای شفاف شدن ذهن کاربران ضروری می‌داند:

گزینه «عجله دارم» با هدف ارائه خدمت به کاربرانی که اولویت آنها نه هزینه سفر، بلکه قبول سفر است به خدمات تپسی اضافه شد. این گزینه برای افرادی است که مایلند با افزایش قیمت، شانس قبول سفر از سمت سفیران را افزایش داده و زمان انتظار کمتری را صرف قبول درخواست خود کنند. پیش از اضافه شدن گزینه «عجله دارم»، بارها کاربران در شبکه‌های اجتماعی اضافه کردن امکانی برای پیشنهاد قیمت بالاتر به سفیر را به تپسی پیشنهاد داده بودند.

تپسی با هدف ارائه خدمات متنوع، در کنار گزینه «عجله دارم»، گزینه «عجله ندارم» را نیز برای کاربرانی که مایلند در ازای زمان انتظار بیشتر، قیمت کمتری پرداخت کنند به خدمات خود اضافه کرده است. این گزینه در فاصله کوتاه از رونمایی با استقبال خوبی مواجه شده است.

گزینه‌های مختلف سفر در تپسی از جمله «عجله دارم» با طراحی یکسان به سفیران تپسی نمایش داده می‌شوند. بنابراین سفیران هنگام قبول درخواست‌ها، از انتخاب گزینه «عجله دارم» توسط کاربر اطلاعی ندارند. تپسی در این زمینه همه تلاش خود را به کار گرفته تا مانع سوء استفاده‌های احتمالی از این گزینه شود.

تنها ۱۰% از کل سفرهای تپسی مربوط به گزینه «عجله دارم» است. سفرهای «عادی» ۷۰% و سفرهای «عجله ندارم» ۲۰% از سفرهای ناوگان تپسی را تشکیل می‌دهند. فاصله معنادار گزینه عادی نسبت به سایر خدمات و نیز استقبال از گزینه «عجله ندارم»، گواه نگاه تپسی به ارائه خدمات متنوع با در نظر گرفتن نیازهای مختلف کاربران است.

تصور اشتباهی وجود دارد که افزایش قیمت‌ سفرها موجب افزایش درآمد تاکسی‌های آنلاین شده و گزینه‌ای مانند «عجله دارم» با هدف افزایش درآمد به برنامه اضافه شده است. توجه به این نکته ضروری است که آنچه موجب افزایش درآمد تاکسی‌های آنلاین است، افزایش تعداد سفرهاست نه افزایش قیمت. چرا که افزایش قیمت جذابیت سفر را برای کاربر مسافر کاهش داده و باعث کم شدن تعداد سفرها می‌شود. هدف تاکسی‌های آنلاین، ارائه قیمت تعادلی به شکلی است که برای هر دو کاربر مسافر و راننده به صرفه بوده و سبب انجام سفر شود.

تپسی هم‌زمان با غیرفعال شدن گزینه «عجله دارم»، به پیگیری‌های خود جهت تبیین منطق حاکم بر این سرویس به نهادهای تنظیم‌گر ادامه خواهد داد. امیدواریم نتیجه در پایان، دسترسی کاربران به بهترین خدمات در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری باشد.