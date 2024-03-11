مهلت ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدصادق ضیائی رییس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به استقبال از فراخوان جذب اعضای هیأت علمی نوبت دوم سال ۱۴۰۲ این دانشگاه، گفت: مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به نیاز به تخصص نیروهای جوان، متعهد و متخصص علمی در راستای نیل به اهداف سند تحول و تعالی دانشگاه، اقدام به ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی در رشته- گرایش های مختلف کرده است.

رییس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: متقاضیان می توانند تا ۲۸ اسفندماه با مراجعه به سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی https://sajed.iau.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کنند.