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۲۱ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۴۲

تا ۲۸ اسفند ماه؛

مهلت ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد تمدید شد

مهلت ثبت نام در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد تمدید شد

مهلت ثبت‌نام فراخوان جذب اعضای هیأت علمی نوبت دوم سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی تا ۲۸ اسفندماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدصادق ضیائی رییس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به استقبال از فراخوان جذب اعضای هیأت علمی نوبت دوم سال ۱۴۰۲ این دانشگاه، گفت: مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به نیاز به تخصص نیروهای جوان، متعهد و متخصص علمی در راستای نیل به اهداف سند تحول و تعالی دانشگاه، اقدام به ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی در رشته- گرایش های مختلف کرده است.

رییس مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: متقاضیان می توانند تا ۲۸ اسفندماه با مراجعه به سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی https://sajed.iau.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

کد مطلب 6051783

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