حلول ماه مبارک رمضان و آغاز یک ماه بندگی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سمیه نوری: ماه رمضان ماه مهمانی معنوی و بندگی به درگاه خدایی است، کسانی از این فضیلت بیشترین بهره را می‌برند که این دعوت را لبیک گفته و با تکیه بر روحیه خود سازی قدم در مسیری می‌گذارند که رضایت الهی و خیر و برکت را بهره می‌گیرند.

با پیوندی که میان سال نو و ماه مبارک رمضان در روزهای پیش رو رقم خورده، قرار است بهار طبیعت همزمان با بهار قرآن غبار از دل و جان بندگان و اهل زمین زدوده شود و با صیقلی بر روح و جان بندگان زمینه برای ارتباطی عاشقانه با خالق زمین و آسمان مهیا شود.

در دین اسلام ماه نزول قرآن فرصت مناسبی برای خودسازی و تزکیه معنوی مؤمنان بوده و بهره مندی از این ماه پرفیض با درجات مختلفی که دارد برای حصول این توفیق شرایط و پیش شرط‌های متعددی نیاز است که عبادات، قرائت ادعیه و اعمال خیر و ایستادگی در برابر هوای نفسانی از مهمترین اقدامات مراقبتی در این ایام خواهد بود

انجام وظایف شرعی در ماه رمضان موجب تقویت جنبه روحانی و معنوی مؤمنانی است که خود را در برابر وسوسه‌های نفسانی و شیطانی ایمن می‌سازند و با باز بودن درگاه توبه در ماه رمضان برای بهبود اعمال و رفتار خود تلاش می‌کنند.

اکنون با مصادف شدن ایام ماه مبارک رمضان و سال نو تازگی روح و و جان را نباید در لابه‌لای تازگی‌ها و غبار روبی‌های سطحی از امور دنیوی گم کرد بلکه باید با تلفیقی از این ۲ امر حال و احوال خوب و معنوی را بر روح و جان شهر و دیار تزریق کرد.

در این راستا به منظور اهمیت و لزوم توجه به ماه مبارک رمضان در استان کرمانشاه خبرگزاری مهر قصد دارد از ابتدا و شروع ماه رمضان و ماه بندگی خدا تا پایان این ماه به جوانب و ابعاد مختلف و متعددی در این ماه پرفضیلت بپردازد بنابراین در نخستین گام در این مسیر و عمل به تکلیف دینی خود به سراغ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه رفته تا از فضیلت‌های این ماه گفت‌وگو داشته باشد.

فعالیت بیش از ۱۴۰۰ مسجد در استان کرمانشاه

حجت‌الاسلام محمد میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن ماه برکت ومهربانی‌ها اظهار کرد: روز سه‌شنبه به عنوان نخستین روز ماه رمضان اعلام شده و بر همین اساس آمادگی لازم برای این ماه فراهم آمده است.

با اشاره به اینکه غبار روبی مساجد یکی از سنت‌های دیرینه در آستانه شروع ماه رمضان بوده است، افزود: امسال نیز به صورت خودجوش توسط هیأت امنا، خادمان و دیگر فعالان حوزه مساجد این امر طی روزهای گذشته انجام گرفت و برای ماه ضیافت الهی آمادگی لازم خواهیم داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه در احادیث و احکام اسلامی هم پاکیزه نگه داشتن مساجد مورد تاکید بوده است، تصریح کرد: استان کرمانشاه بیش از یک هزار و ۴۰۰ مسجد دارد که حدود ۵۰۰ مورد از این مساجد در مناطق اهل سنت واقع شده و در شهرستان کرمانشاه نیز بیش از ۱۲۰ مسجد داشته که بر پا کننده فریضه مهم و الهی نماز هستند.

حجت‌الاسلام میرزایی همچنین با تاکید بر فضیلت‌های ماه مبارک رمضان گفت: باید از ماه مبارک رمضان و عبادات این ماه برای رسیدن به تکامل معنوی و تعالی روحی خویش استفاده کنیم و باید با بهره‌ مندی از فیوضات شب قدر و سایر ایام ماه مبارک رمضان در مسیر تقوای الهی گام برداریم.

وی اضافه کرد: یکی از مباحثی که باید مورد نظر مؤمنان قرار گیرد این است که نگذاریم نماز، تلاوت قرآن و دستگیری از ایتام به یک امر تکراری بدل شود و از تبدیل شدن امور خیر و عبادات به عادت جلوگیری شود بلکه با سرآغاز یک تعهد با پروردگار برای یک تحول عظیم باشد.

حجت‌الاسلام میرزایی با چند توصیه برای اعمال ماه رمضان تاکید کرد: بهترین اعمال در شب‌ها و روزهای ماه رمضان تلاوت قرآن کریم است و بنا به توصیه ائمه و بزرگان ختم روزانه آیات قرآن بسیار سفارش شده همچنین دعاهای یومیه ویژه ایام ماه مبارک رمضان و دعای افطار و سحر از دیگر اعمال توصیه شده برای این ماه پر فضیلت است که زمینه و مقدمه ساز خود سازی و بهره‌ مندی از این ماه را برای بندگان الهی فراهم خواهد کرد.

مراسم مناجات‌خوانی ماه رمضان در کرمانشاه

به همت جلسه حدیث کسا و همکاری تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه مراسم مناجات‌خوانی ماه رمضان در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم که به صورت سنواتی هرساله در گلزار شهدای کرمانشاه برگزار می‌شد، امسال به دلیل سردی هوا در مسجد حاج قنبر واقع در ابتدای خیابان شریعتی برگزار خواهد شد.

مراسم مذکور شب‌های ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۱ شب با نوای حاج یزدان ناصری برگزار خواهد شد.

در این مراسم قرائت قرآن، سخنرانی، مناجات و توسل برنامه ریزی شده است.

با وجود تمام فضیلت‌های ماه مبارک رمضان نباید از نقطه عطف ماه رمضان یعنی شب‌های قدر غافل شد شب‌هایی که از هزاران شب بهتر و والاتر خوانده شدند که به عنوان یک ظرفیت ارزشمند برای ماه مبارک رمضان از آن یاد شده است.

دروازه عتبات (نجف و کربلا) که از گذشته به دلیل محل عبور زوار حسینی شهری سرشار از معنویت‌ها بوده اکنون نیز با مردم متدین مهیای برپایی ماه پر فضیلت و معنوی رمضان شده تا بار دیگر توفیقی برای این دیار رقم بخورد و همزمان با آغاز سال نو نوید بخش بهار بندگی و بهار طبیعت به زائران و گردشگران باشد.