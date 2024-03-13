افزایش ضریب سختی کار نیروهای اورژانس تهران تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، با بیان اینکه حداکثر ضریب سختی کار فوریت‌های پزشکی در گذشته، یک هزار و ۵۰۰ امتیاز بود، افزود: با توجه به شرایط سخت نیروهای اورژانس در سطح شهر، جاده و همچنین بحران‌ها، سازمان اورژانس کشور به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و اداره کل منابع انسانی پیشنهاد بازنگری ضریب سختی کار را ارائه کرد.

وی ادامه داد: پس از انجام بازدیدهای میدانی و کارسنجی، تصمیم به ارتقای امتیاز ضریب سختی کار از یک هزار و ۵۰۰ به سه هزار امتیاز گرفته شد که خوشبختانه در هیأت امنای نیماد این پیشنهاد مطرح و برای نیروهای عملیاتی اورژانس تهران، تصویب شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور تاکید کرد: افزایش امتیاز ضریب سختی کار برای نیروهای اورژانس سایر استان‌ها نیز در دستور کار مشترک هیأت‌های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور قرار گرفته و تصویب خواهد شد.

میعادفر تصریح کرد: همکاران ما در دیسپچ و مراکز ارتباطات اورژانس، قبلاً ضریب سختی کار نداشتند که ۱۵۰۰ امتیاز برای این نیروها در نظر گرفته شده تا همکاران ما در مراکز ارتباط که تریاژ تلفنی می‌کنند نیز از این ضریب سختی کار بهره مند شوند.