محموله های کشف شده کودهای شیمیایی به کشاورزان داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عباسپور بعدازظهر پنجشنبه در جلسه تصمیمگیری تحویل کودهای شیمیایی موجود در انبار سازمان اموال تملیکی به شرکت خدمات حمایتی، با بیان اینکه با توجه به تفاوت قیمت کود شیمیایی دولتی و آزاد، همیشه برخی افراد دنبال سودجویی و سو استفاده از این موضوع هستند، گفت: برخی از محمولههای مکشوفه کود شیمیایی که به انبار سازمان اموال تملیکی منتقل میشوند و شناسایی مالکان آن زمان بر است، باعث فساد کودها میشود.
وی ادامه داد: بسیاری از کودهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در معرض فساد قرار میگیرد و حجم زیادی از فضای انبار را هم اشغال میکند و پیشنهاد میشود این گونه کودها پس از کشف و ضبط به شرکت خدمات حمایتی تحویل داده شود و در چرخه مصرف قرار گیرد و به دست کشاورزان برسد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: بر اساس شیوه نامه مربوطه، کودهای کشف شده باید مستقیماً به انبارهای شرکت خدمات حمایتی منتقل شود و اطلاعات آن در سامانه سازمان اموال تملیکی ثبت و درج شود تا تعیین تکلیف شوند.
همچنین در این جلسه پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اینکه کودهای کشف شده مستقیماً به شرکت خدمات حمایتی منتقل شود و اطلاعات آن در سامانه سازمان اموال تملیکی ثبت و درج شود تا تعیین تکلیف شوند.
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