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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۴۶

رییس پلیس راه آستارا خبر داد؛

کاهش آمار فوتی‌های جاده‌ای نسبت به سال گذشته در آستارا

کاهش آمار فوتی‌های جاده‌ای نسبت به سال گذشته در آستارا

آستارا- رییس پلیس راه آستارا از کاهش آمار فوتی‌های جاده‌ای در این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امیدواریم این روند کاهشی با همکاری مردم ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود رمضانی ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان آستارا با بیان اینکه در یازده ماه سال جاری ۸ نفر در اثر تصادف‌های جاده‌ای در شهرستان آستارا جان خود را از دست داده‌اند، گفت: این در حالی است که در سال گذشته این رقم ۱۴ نفر بوده است.

وی افزود: همچنین در خصوص تصادفات جرحی نیز نسبت به ۱۱ ماهه سال قبل روند کاهشی را داشته‌ایم که تمهیدات اندیشیده شده و با همکاری مردم فهیم کشور و شهرستان امید است روند کاهشی ادامه پیدا کند تا مردم داغدار و یا گرفتار نشوند.

رئیس پلیس راه شهرستان آستارا با اشاره به آماده باش کامل کلیه نیروهای پلیس راه و راهور در ایام نوروز گفت: در این راستا اکیپ‌های مختلف پیش بینی شده در طول مسیرهای جاده‌ای منتهی به ورودی و خروجی شهرستان، اقدامات لازم صورت می‌پذیرد تا مشکلی برای مردم شهرستان و مسافران نوروزی پیش نیاید.

وی تاکید کرد: در خصوص خط کشی مسیرها و نصب علائم راهنمایی و رانندگی نیز باید اقدامات لازم انجام شود تا در خصوص تردد وسایل نقلیه دچار اختلال نشویم.

کد مطلب 6056430

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