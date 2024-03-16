به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود رمضانی ظهر شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان آستارا با بیان اینکه در یازده ماه سال جاری ۸ نفر در اثر تصادف‌های جاده‌ای در شهرستان آستارا جان خود را از دست داده‌اند، گفت: این در حالی است که در سال گذشته این رقم ۱۴ نفر بوده است.

وی افزود: همچنین در خصوص تصادفات جرحی نیز نسبت به ۱۱ ماهه سال قبل روند کاهشی را داشته‌ایم که تمهیدات اندیشیده شده و با همکاری مردم فهیم کشور و شهرستان امید است روند کاهشی ادامه پیدا کند تا مردم داغدار و یا گرفتار نشوند.

رئیس پلیس راه شهرستان آستارا با اشاره به آماده باش کامل کلیه نیروهای پلیس راه و راهور در ایام نوروز گفت: در این راستا اکیپ‌های مختلف پیش بینی شده در طول مسیرهای جاده‌ای منتهی به ورودی و خروجی شهرستان، اقدامات لازم صورت می‌پذیرد تا مشکلی برای مردم شهرستان و مسافران نوروزی پیش نیاید.

وی تاکید کرد: در خصوص خط کشی مسیرها و نصب علائم راهنمایی و رانندگی نیز باید اقدامات لازم انجام شود تا در خصوص تردد وسایل نقلیه دچار اختلال نشویم.