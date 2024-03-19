سیاوش ملکی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد صندوق در ارائه تسهیلات در بخش خدمات توانمندسازی توضیح داد و گفت: بخش خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری شامل آموزش و مشاوره، خدمات توسعه و مدیریت فناوری، حفظ و توسعه بازار می شود. از آنجا که توسعه محصول و عرضه موفقیتآمیز محصولات و خدمات به بازارهای داخلی و خارجی در حوزههای دانشبنیان، مستلزم دریافت انواع استانداردهای تخصصی و سیستمی از مراجع ذیصلاح است که هزینههای قابل توجهی برای شرکتهای دانشبنیان دارد، صندوق نوآوری و شکوفایی برای تشویق تجاریسازی دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان و ورود موفق به بازار، حمایت بلاعوض از جمله مشاوره، اخذ و تمدید استانداردهای سیستمهای مدیریتی و تخصصی را در دستور کار قرار داده است.
ملکی فر ادامه داد: صندوق همچنین در راستای توسعه بازار و گسترش همکاریهای فناورانه شرکتهای دانشبنیان، اقدام به حمایت از حضور شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاههای معتبر داخلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون کرده است به طوری که در سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۳۵۰ درخواست اولیه برای حضور در این نمایشگاهها از طریق سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی ثبت شد که بیش از ۶۰۰ درخواست، منجر به حضور شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاههای بینالمللی داخلی شد. مبلغ حمایت صندوق از حضور شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاههای بینالمللی داخلی (به صورت مستقل و پاویون) در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹.۵ میلیارد تومان بود.
رشد ارائه خدمات مالی صندوق به دانش بنیان ها در ۱۴۰۲
وی به ارائه آماری از مجموع خدمات مالی ارائه شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در ۵ سال گذشته پرداخت و گفت: صندوق در ۴ بخش توانمندسازی، سرمایه گذاری، اعطای ضمانت نامه بانکی و تسهیلات به دانش بنیان ها خدمات مالی ارائه می دهد. خدمات مالی ارائه شده در این ۴ بخش در سال ۱۳۹۸ به دانش بنیان ها ۲۵۰۷۴ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۹؛ ۱۴۶۰۴ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰؛ ۲۵۰۷۴ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ ؛ ۳۸۵۸۷ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲؛ ۵۵۰۰۰ میلیارد تومان بوده است که آمارها حاکی از رشد خوب ارائه خدمات مالی صندوق در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال های گذشته دارد.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با اعلام اینکه در قالب خدمات توانمندسازی به دانش بنیان ها، ۱۷۳ میلیارد تومان کمک بلاعوض اعطا شده است، گفت: همچنین ۲۲۶ میلیارد تومان حمایت بلاعوض در حدود ۳۶ هزار درخواست به شرکت های دانش بنیان از آغاز فعالیت صندوق و ارائه خدمات توانمندسازی اعطا شده است.
آمار کمک های بلاعوض دولت سیزدهم
ملکی فر ضمن بیان این مطلب که میانگین سالانه کمکهای بلاعوض در دولت سیزدهم ۶۸ میلیارد تومان بوده است، افزود: میانگین رشد سالیانه کمکهای بلاعوض صندوق به شرکت های دانش بنیان نسبت به دولت دوازدهم ۷ و نیم برابر شده است.
وی افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، صندوق ۱۸۸۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان اعطا کرده است که نسبت به دوره مشابه در دولت قبل، ۱.۸ برابر شده است. همچنین۱۳۶۹۷میلیارد تومان ضمانتنامه در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار داده است که ۲.۶ برابر نسبت به دوره مشابه در دولت قبل بوده است. مجموع خدمات سرمایهگذاری صندوق نیز در دولت سیزدهم به ۵۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه دولت قبل، ۲.۵ برابر شده است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری همچنین گفت: خدمات توانمندسازی صندوق در دولت سیزدهم نیز با افزایش بالغ بر ۳.۶ برابری نسبت به دوره مشابه در دولت قبل، به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اعطای ۸ هزار میلیارد تسهیلات بانکی برای رشد تولید
وی با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۲ بانک ها در قالب بسته رشد تولید در ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب وام به شرکتهای دانش بنیان داده اند، گفت: در همین سال صندوق ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه صادر کرده است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در راستای کمک به توسعه اشتغال در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور و در اجرای جزء ۴ بند «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، نسبت به شناسایی، ارزیابی اولیه و معرفی شرکتهای دانشبنیان، فناور و خلاق متقاضی به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات قرضالحسنه اقدام کرد که منجر به عقد قرارداد ۱۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت ها با بانک های عامل شد.
ملکی فر میزان ارائه تسهیلات به شرکت های نوپا در سال ۱۴۰۲ را ۱۵۱۸ میلیارد تومان، شرکت های نوآور ۳۳۹۸ میلیارد تومان و شرکت های فناور دانش بنیان را ۳۰۸۴ میلیارد تومان اعلام کرد.
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