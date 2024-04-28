به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)، محمد جهانپا دبیر جشنواره پرده‌خوانی و نقالی روستایی رضوی درباره راه‌یافتگان به این جشنواره گفت: جشنواره پرده‌خوانی و نقالی روستایی رضوی با حضور پرشور هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر داستان‌گویی کار خود را آغاز کرد که میزبان هنرمندانی از استان‌های مختلف کشور خواهد بود. این جشنواره فرصتی است تا هنرمندان جوان و با استعداد از سراسر کشور، داستان‌های معنوی و ملی ما را با شیوه‌ای نوین و خلاقانه به نمایش بگذارند.

دبیر جشنواره پرده‌خوانی و نقالی روستایی رضوی بیان کرد: ما شاهد بودیم که چگونه هنر نقالی می‌تواند به عنوان ابزاری برای انتقال فرهنگ و تاریخ ما به نسل‌های آینده عمل کند و همچنین این جشنواره می‌تواند هنر داستان‌گویی که همچنان جایگاه ویژه‌ای در قلب مردم ما دارد را احیا کند. داوری این دوره از مسابقات با حضور مرشدان محسن میرزا علی، حسن بیگی و ورمرزیار در بوشهر به کار خود پایان خواهد داد.

اسامی راه یافتگان به شرح زیر است:

۱- نرگس یوسفی مشهد استان خراسان رضوی

۲- رئوف پاشایی مشهد استان خراسان رضوی

۳- فرشته محمدی صالح‌آباد

۴- کوثر دلتنگ سفید سنگی شهرستان تربت جام استان خراسان رضوی

۵- جواد آقاپور روستای درمه کلا استان مازندران بزرگسال

۶- آتنا بیات شهرستان اراک استان مرکزی بزرگسال

۷- مرسانا برزگر مشهد استان خراسان رضوی

۸- درسا نکویی ده‌غیبی استان خراسان رضوی

۹- امیر رضا حسینی روستایی دلویی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی

۱۰- سید علی موسوی اکرم آباد استان یزد بزرگسال

۱۱- سید امیر عباس کرامت کاشمر استان خراسان رضوی

۱۲- علی بهاری بروجرد استان لرستان بزرگسال

۱۳- جواد همایونی توس استان خراسان رضوی بزرگسال

۱۴- ضحا بابامندنی دزفول استان خوزستان