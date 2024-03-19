ترافیک پرحجم در محور هراز/تردد در سایر محورها عادی و روان است

سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر مبادی خروجی شرق استان تهران از سمت پایتخت دارای بیشترین بار ترافیکی بوده و بیشترین میزان تردد استان از سمت محور خروجی به سمت شمال کشور اختصاص دارد.

این مقام مسئول تردد در محور هراز را پر حجم اما روان توصیف کرد و افزود: شاهد تردد پر حجم خودروها به سوی شمال کشور هستیم، اما توقف و ترافیک سنگین گزارش نشده است.

کهریزی اضافه کرد: طبق گزارش‌های واصله تردد در محورهای فیروزکوه، امام رضا (ع) و سایر محورهای مواصلاتی شرق استان تهران عادی و روان است.

وی با اشاره به نظم تردد در شرق استان تهران گفت: از رانندگان درخواست داریم حتماً سرعت مطمئنه را رعایت کرده و موقع گردش حتماً جوانب احتیاط و رعایت حق تقدم عبور را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران با تاکید بر لزوم توجه رانندگان در زمان رانندگی به جلو، افزود: با توجه به لغزندگی جاده‌ها و ترافیک بالا رانندگان حتماً از سرعت بالا و سبقت و تجاوز به چپ در زمان رانندگی در محورهای مواصلاتی پرهیز کنند.