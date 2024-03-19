به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، بمباران نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی شهادت یکی دیگر از مقامات نوار غزه را در پی داشته است.

منابع فلسطینی گزارش دادند که سرهنگ دوم «رائد البنا» به همراه همسر و فرزندانش، در نتیجه بمباران خانه آن‌ها از سوی ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

شهید رائد البنا رییس دایره آگاهی شمال غزه و مسوول تامین امنیت کامیون‌های حامل کمک‌های ارسالی به این باریکه بود.

این در حالی است که روز گذشته نیز منابع فلسطینی اعلام کردند که «فایق المبحوح» مدیر عملیات پلیس فلسطین در نوار غزه و مسوول تامین امنیت کامیون‌های حامل کمک‌ها در این باریکه به شهادت رسیده است.

این منابع تاکید کردند که شهید فایق المبحوح مدیر عملیات پلیس فلسطین در نوار غزه بوده و ادعای ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه این شهید مدیر عملیات امنیت داخلی جنبش حماس بوده، دروغ است.

بر اساس گزارش‌های رسیده شهید المبحوح خود را تسلیم نظامیان ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی نکرده و با سلاح خود به مبارزه با دشمن پرداخته است و موفق شده یک نظامی صهیونیست را به هلاکت برساند و ۲ نظامی دیگر صهیونیست را نیز زخمی کند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که هدف رژیم اشغالگر صهیونیستی از ترور المبحوح اثرگذاشتن روی روند تامین امنیت کامیون‌های حامل کمک و تشدید آشوب امنیتی در نوار غزه است که اشغالگران سعی در ایجاد آن دارند.