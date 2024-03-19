به شدت نسبت به سلامتی بیماران و کادر درمان بیمارستان شفا نگرانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان پزشکان بدون مرز نسبت به وقایع ۲ روز گذشته در مجتمع بیمارستانی شفا واکنش نشان داد.

سازمان پزشکان بدون مرز تاکید کرد: به شدت نسبت به سلامتی بیماران و کادر درمان محاصره‌شده در مجتمع بیمارستانی شفا در مرکز نوار غزه نگران هستیم.

این سازمان بین‌المللی بیان کرد: از تمامی طرف‎‌ها می‌خواهیم که به محدوده مجتمع بیمارستانی شفا و اطراف آن احترام بگذارند و سلامت کادر درمان، بیماران و غیرنظامیان را تضمین کنند.

سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد: نظامیان اسراییلی در منطقه پیرامونی مجتمع بیمارستانی شفا در غزه به بازداشت دسته‌جمعی افراد اقدام کرده‌اند. ما تماس خود با یکی از کارکنانمان را از دست داده‌ایم.

گفتنی است بامداد روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی بیمارستان شفا در شهر غزه را هدف حمله‌های سنگین توپخانه‌ای و هوایی قرار داد. همزمان با این حمله‌ها، نظامیان ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی اقدام به شلیک گسترده به سمت این بیمارستان کرده و آن را به محاصره درآوردند.

منابع فلسطینی از شهادت و زخمی شدن ده‌ها فلسطینی در حمله صهیونیست‌ها به بیمارستان شفا خبر دادند. به گفته این منابع، صدها آواره، بیمار، خبرنگار و کادر پزشکی و درمانی در داخل این بیمارستان محاصره شدند.

خبرنگار شبکه العربی تاکید کرد که ارتش اشغالگر صهیونیستی بیمارستان شفا در شهر غزه را به طور کامل تحت کنترل خود گرفته و در جریان حمله به این بیمارستان یکی از نظامیان این رژیم هم زخمی شده است.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی بیان کرد که ارتش این رژیم پس از حمله گسترده به بیمارستان شفا نتوانسته به هیچیک از اسیران خود در داخل این بیمارستان دست یابد.