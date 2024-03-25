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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۰۵

همزمان با شب‌های قدر انجام می‌شود؛

برپایی مراسم تعزیه در تئاتر شهر قزوین

برپایی مراسم تعزیه در تئاتر شهر قزوین

قزوین- مدیر تئاتر شهر قزوین از اجرای مراسم تعزیه در شب‌های قدر خبر داد.

سعید پورایمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فرارسیدن شب‌های قدر مراسم تعزیه خوانی در مجموعه تازه تأسیس شده تئاتر شهر برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اجرا یکی از اولین اجراهای تئاتر در این مجموعه است، افزود: این اجرا از پنجشنبه ۹ فروردین آغاز و تا یکشنبه ۱۲ فروردین ادامه خواهد داشت.

مدیر تئاتر شهر قزوین تصریح کرد: علاقه مندان در این شب‌ها می‌توانند از ساعت ۲۰ در مجموعه تئاتر شهر در جنب بوستان ملت قزوین نظاره گر این نمایش آئینی و مذهبی باشند.

وی در پایان یادآور شد: در این اجرا هنرمندانی همچون علی زارعی، هادی اسلامی، احسان الله نظری، شیرمحمد سبزعلی و محمد ملاعلیا حضور دارند.

کد مطلب 6061868

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