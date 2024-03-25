به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه ایران‌شهر، تماشاخانه‌ ایران‌شهر با میزبانی از نمایش‌های«آگنیتاژ»،«اسب قاتلین»،«طلوع خونین» و «روز/مَرگی» پذیرای مخاطبان تئاتر درآغاز فصل بهار خواهد بود.

نمایش «آگنیتاژ» نوشته‌ رسول حق‌جو و به کارگردانی حسین کارگر و با بازی دیبا زاهدی، عبدالرضا نصاری، صدرا سبحانیان از ۱۹ فروردین ساعت ۲۱:۱۵ در سالن استاد سمندریان این تماشاخانه به صحنه می‌رود.

همچنین نمایش «اسب قاتلین» نوشته‌ رضا گشتاسب و به کارگردانی محمدهادی هاشم زاده از ۱۹ فروردین ساعت ۱۹ در سالن استاد سمندریان اجراهای خود را آغاز می‌کند.

مریم شکری، امیر خواجه میرکی پور، فرزاد پریدار، امید ‌رهبر، ایمان زارع، محمدحسین نعمتی، ندا محمدیان، محمدابراهیم جنتی، نازنین ترنگ، زهرا اکبری و علیرضا اصلاحی بازیگران نمایش «اسب قاتلین»هستند.

سالن ناظرزاده‌ کرمانی نیز ازروز ۱۹ فروردین ماه ساعت ۱۹ میزبان نمایش «روز/مرگی» به کارگردانی مشترک شیماه خاسب و امیرسپهر تقی لو، با بازی مهران نائل، جوانه دلشاد و فرزین محدث خواهد بود.

این نمایش بر اساس نمایش‌نامه‌«توتو» نوشته‌ آنیس‌بس و ترجمه‎ راحله فاضلی اجرا می‌شود.

نمایش «طلوع خونین »به نویسندگی و کارگردانی مسعود طیبی دیگر نمایش سالن ناظرزاده است که از ۲۰ فروردین ساعت ۲۱ به صحنه می‌رود.

علیرضا ‌جلالی‌تبار، آرام ‌نیک ‌بین، صدف ‌بهشتی، علی ‌یعقوبی، کیوان ‌بهرامی، محمدجواد ‌بهروز، یگانه محمدی، نیکی نیکخواه، دیاکو افسر، محمدجواد ‌شیخ، سارا ‌رحمان ‌پور، نیوشا ‌جندقیان، هوتن ‌میرزائی، صدرا عالیجاه، علی کاظمی، حسام ‌قانونی بازی‌گران نمایش «طلوع خونین» هستند.