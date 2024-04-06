انتشار پوسترهای «طلوع خونین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، ۲ روز مانده به شروع اجراهای نمایش «طلوع‌ خونین‌»، به نویسندگی و کارگردانی مسعود طیبی و تهیه‌کنندگی داوود زارع گاریزی از طرح نهایی، پوستر هنری و پوستر تجاری نمایش «طلوع‌ خونین‌» با طراحی هومان مهرآذین منتشر شد.

فروش اینترنتی بلیت‌های این نمایش که از ساعت ۲۱ روز دوشنبه، بیستم فروردین‌ ۱۴۰۳ در سالن ناظرزاده‌کرمانی تماشاخانه‌ ایران‌شهر به صحنه‌ می‌رود، با تخفیف‌های ویژه ایام پیش‌فروش در سایت تیوال آغاز شد.

مسعود طیبی کارگردان این اثر، که تنها کارگردان ایرانی ثبت‌شده در آرشیو جهانی شکسپیر با نمایش‌های «اُفلیا»، «سندرم هملت» و «نفرین رزالین» است، در خلاصه‌ای از نمایش «طلوع خونین» این‌گونه اشاره می‌کند: در روم باستان ۲ زن برای تصاحب قدرت با یکدیگر جدال می‌کنند و در این بین با دسیسه‌هایی که این ۲ زن می‌چینند، افرادی چون فرمانده‌ها و اعضایی از کاخ را برای رسیدن به هدف خود می‌کُشند. در بین این دسیسه‌ها، پادشاه روم باستان متوجه حیله آن ۲ زن شده و آن ۲ زن را به قتل می‌رساند و پس از به قتل رسیدن آن‌ها خود نیز خودکشی می‌کند و قدرت پادشاهی وی به پسر کوچک‌تر آن می‌رسد.

در این نمایش ۹۰ دقیقه‌ای بازیگرانی چون علیرضا جلالی‌تبار، آرام نیک‌بین، صدف بهشتی، علی یعقوبی، کیوان بهرامی، محمدجواد بهروز، یگانه محمدی، نیکی نیکخواه، دیاکو افسر، محمد جواد شیخ، سارا رحمان‌پور، نیوشا جندقیان، هوتن میرزائی، صدرا عالیجاه، علی کاظمی، علیرضا ذوالفقاری، حسام قانونی، علی علمدارزاده، داود رازگردانی به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین عوامل نمایش «طلوع‌ خونین‌»؛ مجریان طرح: ایمان یزدی، مهدیه عابدینی، آکادمی ‌هنرهای ‌نمایشی ‌میزانسن، مشاور کارگردان: بانوتیر-سمیه ‌طیبی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: یزدان ‌گرم‌آبی، منشی صحنه: آناهیتا آذری، دستیاران کارگردان: محمدمسعود ‌قلیچ‌خانی، ریحانه ‌چزانی، مهدی ‌اقبالی، طراح لباس: نسیم ‌ملکی، طراح نور: علی ‌کوزه‌گر، طراح صدا: عزیز ‌اکبری، طراح گریم: بتسابه نعیمایی، طراح دکور: مسعود ‌طیبی، محمدجواد ‌شیخ، طراح گرافیک: هومان مهرآذین، ساخت تیزر: سیاوش مهرآذین، عرفان مهرآذین، مدیر صحنه: محمد پورابراهیمی، دستیار صحنه: الهه ‌تیموری، دوخت لباس: سمیه ‌خواسته، ساخت دکور: یزدان ‌گرم‌آبی، عکاسان: رامتین ‌جهانبانی، آتناسادات ابریشمی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: نوید ‌آغاز، مدیر امور رسانه: امیر ‌پارسائیان‌مهر، همکار روابط عمومی: پارسا اسماعیلی هستند.