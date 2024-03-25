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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۰۸

سرپرست بهزیستی استان بوشهر:

۱۸۰۰ سما کارت بین توانخواهان بهزیستی استان بوشهر توزیع شد

۱۸۰۰ سما کارت بین توانخواهان بهزیستی استان بوشهر توزیع شد

بوشهر- سرپرست بهزیستی استان بوشهر گفت: هزار و ۸۹۷ سما کارت بین معلولان شدید و خیلی شدید تحت پوشش بهزیستی استان بوشهر توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عزیزنژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر استفاده افراد دارای معلولیت از بلیت نیم بها از سامانه‌های حمل و نقل هوایی و دریایی به صورت نیم بها تعداد ۱۸۹۷ عدد سما کارت جهت توان خواهان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در بین ۱۰ شهرستان استان بوشهر توزیع شد.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر افزود: بر اساس این قانون، استفاده معلولان شدید و خیلی شدید از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی هوایی و دریایی با استفاده از مبلغی که از سوی سازمان بهزیستی کشور به حساب کارت آنان واریز می‌شود به صورت سالانه می‌توانند از این خدمات بهره ببرند.

عزیزنژاد تاکید کرد: این کارت‌ها هر سال توسط سازمان بهزیستی شارژ و توان خواهان می‌توانند تا سقف اعتبار تخصیص یافته استفاده کنند.

کد مطلب 6062193

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    نظرات

    • احمد رضا IR ۰۳:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
      1 0
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      عیدی ما یادتون نره برامون واریز کنید بخدا برای خرج زن و بچه حسابی لازم داریم ممنون واریز

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