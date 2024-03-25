۱۸۰۰ سما کارت بین توانخواهان بهزیستی استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عزیزنژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر استفاده افراد دارای معلولیت از بلیت نیم بها از سامانه‌های حمل و نقل هوایی و دریایی به صورت نیم بها تعداد ۱۸۹۷ عدد سما کارت جهت توان خواهان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در بین ۱۰ شهرستان استان بوشهر توزیع شد.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر افزود: بر اساس این قانون، استفاده معلولان شدید و خیلی شدید از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی هوایی و دریایی با استفاده از مبلغی که از سوی سازمان بهزیستی کشور به حساب کارت آنان واریز می‌شود به صورت سالانه می‌توانند از این خدمات بهره ببرند.

عزیزنژاد تاکید کرد: این کارت‌ها هر سال توسط سازمان بهزیستی شارژ و توان خواهان می‌توانند تا سقف اعتبار تخصیص یافته استفاده کنند.