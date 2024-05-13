به گزارش خبرنگار مهر، بخش ناشران دیجیتال سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب، میزبان دانش آموزان نخبه برنامه نویس از سراسر ایران بود.

آکادمی ایران اسکرچ به عنوان مجموعه آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان و از غرفه های حاضر در بخش ناشران دیجیتال نمایشگاه کتاب است، با همکاری ستاد توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اقدام به برگزاری دورهمی دانش آموزان برنامه نویس نخبه ایرانی کرد.

این آکادمی تاکنون به ۵۰ هزار دانش آموز ایرانی برنامه نویسی و بازی سازی و هوش مصنوعی را آموزش داده است و توانسته است با خدمات آموزشی با کیفیت خود از سراسر ایران و جهان مخاطبانی را داشته باشد و این مسأله نشان می دهند که توسعه فرهنگ و علم از طریق فضای مجازی برای شرکت های فعال میسر است.

در این رویداد مشترک، دانش آموزان به همراه خانواده از ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت با حضور در غرفه آکادمی ایران اسکرچ ضمن تبادل نظر و آشنایی بیشتر با یکدیگر مورد تشویق و تقدیر و قدردانی گرفتند.

با توجه به اینکه امروزه فناوری بخش مهمی از زندگی ما را تشکیل داده، استفاده صحیح کودکان و نوجوانان از فناوری و آینده شغلی فرزندتن، یکی از مهم ترین دغدغه های والدین است که آموزش استفاده صحیح از فناوری با راهبرد آموزش برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان بهترین اقدامی است که می تواند توسط والدین مورد توجه قرار بگیرد.

با آموزش برنامه نویسی و هوش مصنوعی به کودکان و نوجوانان هم آینده شغلی شان تضمین می شود و هم از فناوری به صورت درست و هدفمند استفاده می کنند.