به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله موسوی ظهر پنج شنبه در بازدید از روند برگزاری اردوهای مطالعاتی (اعتکاف علمی) در دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان و شهید بهشتی ناحیه یک سنندج افزود: شیوه نامه برگزاری اردوهای مطالعاتی (اعتکاف علمی) مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در راستای برقراری عدالت آموزشی و با هدف دسترسی دانش آموزان به فضای مطالعه مناسب برگزار شد.

وی بیان کرد: برگزاری این اردو در ایام نوروز، امتحانات و تعطیلات تابستان و به منظور ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و پشتیبانی آموزشی دانش آموزان مستعد به خصوص در نقاط محروم از سوی معاونت آموزش متوسطه استان تدوین و برای اجرا به شهرستان‌ها و مناطق تابعه ابلاغ شده است.

معاون آموزش متوسطه و رئیس اداره استعدادهای درخشان عنوان کرد: هدف برگزاری این اردوهای مطالعاتی (اعتکاف علمی) نقش مهم آنها در ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش قبولی دانش آموزان پایه دوازدهم است.

موسوی گفت: این اردوها با اهداف و برنامه‌ریزی لازم در راستای ایجاد فضایی آرام و امن، به دور از استرس و اضطراب برای مطالعه دانش آموزان، استفاده از ظرفیت‌های مدرسه‌ای، منطقه‌ای در راستای ارتقا سطح کیفی و آموزشی است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های مالی و امکانات موجود در خارج از حوزه آموزش و پرورش، استفاده تشکیلاتی از ظرفیت نخبگان دانش آموزی برای ارتقای جایگاه استان در شاخص‌های علمی، پژوهشی، آماده سازی دانش آموزان بویژه در مناطق روستایی و مدارس شبانه روزی و مناطق محروم جهت کسب نتایج مناسب در امتحانات نهایی و آزمون سراسری از دیگر اهداف این طرح علمی است.

معاون آموزش متوسطه بیان کرد: استفاده بهینه از زمان و جلوگیری از اتلاف وقت، ایجاد مهارت‌های فردی، اجتماعی در دانش آموزان، ایجاد انسجام و تمرکز مطالب درسی در ذهن دانش آموزان، آشنایی با مهندسی سوالات کنکور و مهارت‌های مطالعه و ارائه مشاوره‌های تحصیلی، تربیتی و پشتیبان آموزشی هم از هدف‌های مهم برنامه ریزی این اردوی آموزشی است.

گفتنی است، تیم بازدید کننده با حضور در جمع دانش آموزان از فرصت فراهم شده و تشکیل اردوهای مطالعاتی با توجه به تأثیر قطعی ۵۰ درصدی میانگین نمرات کتبی نهایی در آزمون سراسری خبر دادند.