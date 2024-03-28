۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۲۷

رییس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش کردستان:

اردوهای مطالعاتی نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی دانش‌آموزان دارد

سنندج_ رییس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش کردستان ازمیزان تاثیراردوهای مطالعاتی در ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش قبولی دانش‌آموزان پایه دوازدهم در امتحانات نهایی وآزمون سراسری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله موسوی ظهر پنج شنبه در بازدید از روند برگزاری اردوهای مطالعاتی (اعتکاف علمی) در دبیرستان‌های دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان و شهید بهشتی ناحیه یک سنندج افزود: شیوه نامه برگزاری اردوهای مطالعاتی (اعتکاف علمی) مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در راستای برقراری عدالت آموزشی و با هدف دسترسی دانش آموزان به فضای مطالعه مناسب برگزار شد.

وی بیان کرد: برگزاری این اردو در ایام نوروز، امتحانات و تعطیلات تابستان و به منظور ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و پشتیبانی آموزشی دانش آموزان مستعد به خصوص در نقاط محروم از سوی معاونت آموزش متوسطه استان تدوین و برای اجرا به شهرستان‌ها و مناطق تابعه ابلاغ شده است.

معاون آموزش متوسطه و رئیس اداره استعدادهای درخشان عنوان کرد: هدف برگزاری این اردوهای مطالعاتی (اعتکاف علمی) نقش مهم آنها در ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش قبولی دانش آموزان پایه دوازدهم است.

موسوی گفت: این اردوها با اهداف و برنامه‌ریزی لازم در راستای ایجاد فضایی آرام و امن، به دور از استرس و اضطراب برای مطالعه دانش آموزان، استفاده از ظرفیت‌های مدرسه‌ای، منطقه‌ای در راستای ارتقا سطح کیفی و آموزشی است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های مالی و امکانات موجود در خارج از حوزه آموزش و پرورش، استفاده تشکیلاتی از ظرفیت نخبگان دانش آموزی برای ارتقای جایگاه استان در شاخص‌های علمی، پژوهشی، آماده سازی دانش آموزان بویژه در مناطق روستایی و مدارس شبانه روزی و مناطق محروم جهت کسب نتایج مناسب در امتحانات نهایی و آزمون سراسری از دیگر اهداف این طرح علمی است.

معاون آموزش متوسطه بیان کرد: استفاده بهینه از زمان و جلوگیری از اتلاف وقت، ایجاد مهارت‌های فردی، اجتماعی در دانش آموزان، ایجاد انسجام و تمرکز مطالب درسی در ذهن دانش آموزان، آشنایی با مهندسی سوالات کنکور و مهارت‌های مطالعه و ارائه مشاوره‌های تحصیلی، تربیتی و پشتیبان آموزشی هم از هدف‌های مهم برنامه ریزی این اردوی آموزشی است.

گفتنی است، تیم بازدید کننده با حضور در جمع دانش آموزان از فرصت فراهم شده و تشکیل اردوهای مطالعاتی با توجه به تأثیر قطعی ۵۰ درصدی میانگین نمرات کتبی نهایی در آزمون سراسری خبر دادند.

