به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در حالی وارد صدوهفتادوششمین روز خود شده است که اشغالگران حمله های خود را به غزه تشدید کرده اند.

بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به آوارگان در باشگاه الشجاعیه و منطقه گذرگاه کارنی و اطراف بیمارستان شفا و اردوگاه المغازی و خان یونس حدود ۴۰ فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند.

خبرنگار الجزیره از آتش سنگین تانکها و نفربرهای رژیم صهیونیستی به اطراف مرکزدرمانی ناصر و ویرانی منازل در اردوگاه خان یونس در جنوب غزه خبر داد.

مناطق شرقی و غربی شهر خان یونس در جنوب غزه از سوی توپخانه رژیم صهیونیستی گلوله باران شد.

از سوی دیگر هلال احمر فلسطین اعلام کرد که ۲۶ نفر از پرسنل خود را از زمان شروع جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه از دست داده است و این افرادی که به دست اشغالگران به شهات رسیده اند، در حال انجام ماموریت انسان دوستانه بودند و لباس هلال احمر برتن داشتند.

این درحالی است که گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که در جریان عملیاتی موفق، گروهی از نظامیان صهیونیست را در منزلی در حومه مرکز درمانی ناصر در خان یونس هدف قرار داده و شماری از آنها را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را زخمی کرده است.

قسام همچنین از عملیات دیگری در اطراف بیمارستان شفا در غزه خبر داد و اینکه دو تانک رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است.

سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد که جنگ افزارهای رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده و با نظامیان صهونیست در شمال خان یونس درگیر شده است.

این درحالی است که ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن ۱۶ نظامی خود در نبردهای جنوب غزه خبر داده و اینکه از یکشنبه گذشته تاکنون ۸۱ نظامی این رژیم زخمی شده اند.