به گزارش خبرگزاری مهر، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه شامگاه سه‌شنبه در مکالمه تلفنی با سید ابراهیم رئیسی شهادت سرلشکر پاسدار محمدرضا زاهدی و جمعی از همرزمانش در حمله تروریستی رژیم جنایتکار صهیونیستی به سفارت ایران در سوریه را به دولت و ملت ایران و خانواده‌های این شهدای گرانقدر تسلیت و در محکومیت این جنایت گفت‌: جنایت بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در حمله تروریستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران نه تنها نقض قوانین بین‌المللی، بلکه نشان دهنده اوج وقاحت و انحطاط اخلاقی این رژیم و در ادامه مجموعه تجاوزگری و جنایتکاری در فلسطین، لبنان و سوریه است.

رئیس جمهور سوریه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با این جنایت به دنبال فرار از تنگنای گرفتار شده در آن از سوی مقاومت اسلامی فلسطین در غزه است، بر ضرورت حمایت و پشتیبانی از محور مقاومت و مجازات این رژیم جنایتکار تاکید کرد.

بشار اسد در ادامه با اشاره به ابعاد شخصیتی سرلشکر شهید زاهدی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، گفت: این شهید والامقام دارای شخصیتی ممتاز و قهرمانی متواضع بود که همچون شهدای سوریه برای ملت ما ارزشمند و دارای جایگاهی والا خواهد بود.

رئیسی نیز در این مکالمه تلفنی ضمن قدردانی از ابراز همدردی و تسلیت رئیس جمهور سوریه، این اقدام تروریستی و جنایتکارانه را نشانده عمق استیصال و درماندگی رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد: بی‌تردید این رژیم و حامیان آن بابت این جنایت تروریستی و جنایتگری وحشیانه در غزه به سزای عمل ننگین خود خواهند رسید و مجازات عاملین و این جنایت قطعی و تغییر ناپذیر است.

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و سوریه همواره در موضعی ثابت این رژیم را غده سرطانی و مخل امنیت، صلح و ثبات در منطقه و جهان قلمداد کرده‌اند، بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دو کشور برای مقابله با جنایتگری این رژیم تاکید کرد و گفت: متأسفانه انفعال و موضع ضعیف ناشی از ترس برخی کشورهای عربی مانع از اتخاذ موضع واحد جهان اسلام در مقابل رژیم صهیونیستی و موجب گستاخ‌تر شدن این رژیم در ارتکاب جنایت شده است.

رئیسی اقدامات جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی در حمله تروریستی اخیر و استمرار جنایتگری در غزه را دست و پا زدن‌های آخر این رژیم در حال احتضار توصیف کرد و افزود: امروز بر همگان اثبات شده که رژیم جنایتکار صهیونیستی با زیر پا گذاشتن همه معاهدات و مقررات بین‌المللی، به هیچ یک از اصول انسانی و بین‌المللی پایبند نیست و تاسف‌بارتر اینکه آمریکا و برخی کشورهای غربی همچنان به حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و رسانه‌ای از این رژیم ادامه می‌دهند.

رئیس جمهور با بیان اینکه سرلشکر شهید زاهدای در طول سالیان متمادی منشأ خدمات ارزشمند و افتخارآمیزی در حراست از ارزش‌های والای اسلامی و انسانی در منطقه بوده و خون پاک و مطهر او و همرزمانش موجب تعمیق پیوندهای ناگسستنی دو ملت ایران و سوریه خواهد شد، بر ضرورت توسعه و ارتقای همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و سوریه در حوزه‌های مختلف بر خلاف خواست دشمنان دو کشور و دو ملت تاکید کرد.