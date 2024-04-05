به گزارش خبرگزاری مهر، تور آزاد ساحلی آسیا از روز پنجشنبه ۱۶ فروردین با حضور ۲۳ تیم در ۸ گروه در نووالی کشور فیلیپین آغاز شد و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (عباس پورعسگری-علیرضا آقاجانی) که در گروه ششم مسابقات با ژاپن یک (یوسوکِ ایشیجیما-کِنسوکِ شوجی) و ماکائو (هووآنگ چیئونگ / لویلونگ اِنگ) هم گروه است، امروز (جمعه ۱۷ فروردین) از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی به مصاف ژاپن یک رفت و دو بر صفر به پیروزی رسید.

عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی که در مسابقه پیشین خود ماکائو را شکست داده بودند در این دیدار با امتیازات ۲۱ بر ۱۳ و ۲۲ بر ۲۰ یوسوکِ ایشیجیما و کِنسوکِ شوجی از تیم ژاپن یک را مغلوب خود کردند تا به دومین برد خود در مرحله مقدماتی دست یافته و به عنوان سرگروه راهی مرحله بعد شوند.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (عبدوالحامد میرزاعلی و ابوالحسن خاکی زاده) هم با شکست قزاقستان یک (دِمیتری یاکوویلو-سِرگی بوگاتو) و تایلند سه (نِتیتورن مونِکول-واچیراویت موآدفا) به عنوان سرگروه راهی مرحله حذفی شد.

رحمان رئوفی به عنوان سرمربی، آرش رامسری (مربی) و غلامرضا بحریه (سرپرست) ملی‌پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. همچنین امیر حسین صادقی به عنوان داور در تور والیبال ساحلی آزاد نووالی فیلیپین قضاوت می‌کند.