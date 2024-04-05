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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۴۸

تور آزاد والیبال ساحلی آسیا؛

صعود ملی‌پوشان والیبال ساحلی به عنوان سرگروه/ پیروزی برابر ژاپن

صعود ملی‌پوشان والیبال ساحلی به عنوان سرگروه/ پیروزی برابر ژاپن

تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران یک و دو پس از شکست حریفان و کسب دو پیروزی به عنوان سرگروه راهی مرحله حذفی تور آزاد ساحلی آسیا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تور آزاد ساحلی آسیا از روز پنجشنبه ۱۶ فروردین با حضور ۲۳ تیم در ۸ گروه در نووالی کشور فیلیپین آغاز شد و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (عباس پورعسگری-علیرضا آقاجانی) که در گروه ششم مسابقات با ژاپن یک (یوسوکِ ایشیجیما-کِنسوکِ شوجی) و ماکائو (هووآنگ چیئونگ / لویلونگ اِنگ) هم گروه است، امروز (جمعه ۱۷ فروردین) از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی به مصاف ژاپن یک رفت و دو بر صفر به پیروزی رسید.

عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی که در مسابقه پیشین خود ماکائو را شکست داده بودند در این دیدار با امتیازات ۲۱ بر ۱۳ و ۲۲ بر ۲۰ یوسوکِ ایشیجیما و کِنسوکِ شوجی از تیم ژاپن یک را مغلوب خود کردند تا به دومین برد خود در مرحله مقدماتی دست یافته و به عنوان سرگروه راهی مرحله بعد شوند.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (عبدوالحامد میرزاعلی و ابوالحسن خاکی زاده) هم با شکست قزاقستان یک (دِمیتری یاکوویلو-سِرگی بوگاتو) و تایلند سه (نِتیتورن مونِکول-واچیراویت موآدفا) به عنوان سرگروه راهی مرحله حذفی شد.

رحمان رئوفی به عنوان سرمربی، آرش رامسری (مربی) و غلامرضا بحریه (سرپرست) ملی‌پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. همچنین امیر حسین صادقی به عنوان داور در تور والیبال ساحلی آزاد نووالی فیلیپین قضاوت می‌کند.

کد مطلب 6069755
سیده فرزانه شریفی

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