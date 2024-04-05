دعوت بانک سپه از ملت ایران برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، در پیام دعوت بانک سپه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

"روز قدس روز اسلام است." امام خمینی (ره)

روز جهانی قدس امسال در شرایطی برگزار می‌شود که جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها در کشتار مردم مظلوم و بی گناه فلسطین موجی از نفرت و کینه در میان مسلمانان و ملت‌های بیدار ایجاد کرده است.

بانک سپه ضمن تأکید بر حمایت همه جانبه از حقوق ملت مظلوم فلسطین، با محکوم نمودن جنایات ددمنشامه رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان این رژیم منحوس در کشتار مردم بی دفاع و ابراز انزجار از به شهادت رساندن دو تن از سرداران سپاه اسلام و جمعی از مستشاران نظامی و سربازان جبهه مقاومت در حمله به کنسولگری ایران در کشور سوریه، از آحاد هموطنان عزیز دعوت می‌نماید پرشورتر از گذشته در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس حضور یابند.

مدیران و کارکنان بانک سپه نیز همپای ملت شریف ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور گسترده خواهند داشت.