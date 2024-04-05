به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، بعد از ظهر جمعه با اشاره به حملات تروریستی رژیم صهیونیستی و تسلیت شهادت مظلومانه سرداران غیور و مستشاران حاضر در کنسولگری ایران در دمشق، این جنایت را محکوم دانست و اظهار کرد: حضور و میدان داری مردم غیور استان تهران در راهپیمایی روز جهانی قدس مشت محکمی بر دهان بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

یزدی مهر در ادامه با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید از بعد از ظهر امروز جمعه ۱۷ فروردین ماه تا اواخر وقت دوشنبه ۲۰ فروردین ماه گفت: منطقه اثر این مخاطره، کل استان تهران به ویژه مناطق غربی و جنوبی پیش بینی شده است، لذا احتیاط در انجام امور عمرانی یکی از موارد مورد تاکید مدیریت بحران است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران بر ضرورت اطمینان از سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی تاکید کرد و افزود: به همه شهروندان به خصوص ساکنین این مناطق توصیه می‌شود از توقف کنار سازه‌های ناتمام و برپایی چادرهای مسافرتی اجتناب کنند.

وی توصیه کرد: کشاورزان عزیز تمهیدات لازم را نسبت به پوشش گلخانه‌ها و استحکام نهال‌های تازه کشت شده با نصب قیم بیاندیشند.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران در خصوص احتمال خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد، احتیاط در چرای دام و تردد عشایر در مناطق کوهستانی نیز هشدار داد و عنوان کرد: به افرادی که خواهان پرواز با گلایدر و هواپیماهای سبک هستند نیز توصیه می‌شود در این ایام که هشدار باد شدید صادر شده است توجه جدی داشته و از این اقدام صرف نظر کنند.