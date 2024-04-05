دریافت 6 MB کد مطلب 6070841 https://mehrnews.com/x34CtK ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۲۷ کد مطلب 6070841 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۲۷ دبیر کل حزب الله لینان: نتانیاهو در حمله به کنسولگری ایران حماقت کرد دبیرکل حزبالله لبنان در مراسم بزرگداشت روز قدس گفت: به قول امام خمینی خداوند دشمنان ما را از احمق ها قرار داد. کپی شد مطالب مرتبط عربستان خواستار اجبار اسراییل به پذیرش آتش بس در غزه شد مراسم روز جهانی قدس توسط سفارت جمهوری اسلامی در مسقط برگزار شد تظاهرات همبستگی با غزه و مقاومت فلسطین در لاهور پاکستان قلب لندن در تسخیر حامیان فلسطین در روز جهانی قدس رفتار غیرعادی اسراییل در شورای حقوق بشر سازمان ملل برچسبها رژیم صهیونیستی نتانیاهو حزب الله لبنان حزبالله سیدحسن نصرالله
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