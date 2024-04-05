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کد مطلب 6070841
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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۲۷

دبیر کل حزب الله لینان:

نتانیاهو در حمله به کنسولگری ایران حماقت کرد

نتانیاهو در حمله به کنسولگری ایران حماقت کرد

دبیرکل حزب‌الله لبنان در مراسم بزرگداشت روز قدس گفت: به قول امام خمینی خداوند دشمنان ما را از احمق ها قرار داد.

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    نظرات

    • مصطفی IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      6 0
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      امیدواریم حمله ایران محکم و کوبنده باشد ان شالله
    • IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      2 9
      پاسخ
      خب باشه !!!!!!!!!!! مه (من) چه بکنم ؟!!!!!!!!!!
    • DE ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      4 1
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      دورود به مردان خدا سید عزیز و بزرگوار شهید افضل است سلام بر شهدا
    • عبدالباقی خواجوی IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      دنباله ودل شیروازریشه قرآن خداوند داریم ومیدانیم دنیای امتحانیست درودبرایران عزیزوبازم خداقوت میگم به سپاه و بسیج وما افتخار میکنیم.

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