عربستان خواستار اجبار اسراییل به پذیرش آتش بس در غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، کشورهای عربی در سازمان ملل روز جمعه از شورای امنیت خواستند تا با استناد به فصل ۷ منشور سازمان ملل، اسراییل را مجبور به اجرای آتش بس فوری در غزه تا پایان ماه رمضان کنند و به کارکنان بشردوستانه اجازه دهد کمک‌ها را آزادانه توزیع کنند.

قطعنامه‌های شورای امنیت توسط قواعد حقوق بین الملل حمایت می‌شوند و بنابراین از نظر قانونی لازم الاجرا هستند. فصل ۷ منشور سازمان ملل به شورای امنیت این اختیار را می‌دهد که دستور اقدام نظامی و اقدامات غیرنظامی مانند تحریم‌ها را صادر کند تا از اجرای قطعنامه‌های خود اطمینان حاصل کند و «صلح و امنیت بین المللی» را بازگرداند.

«عبد العزیز بن محمد الواصل»، نماینده دایم عربستان سعودی در سازمان ملل و رییس گروه کشورهای عربی در نشست شورای امنیت گفت: «گروه عربی از این شورا می‌خواهد تا قطعنامه‌ای را براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل اتخاذ کند. اطمینان حاصل شود که اسراییل، قدرت اشغالگر، به آتش بس پایبند است و مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه دسترسی خواهند داشت و به تجاوز شیطانی به مردم فلسطین پایان داده و از آنها محافظت می‌کند.»

اظهارات نمانیده عربستان در جریان نشست اضطراری شورای امنیت که الجزایر با حمایت گویان، سوییس و اسلوونی برای بحث در مورد خطر قحطی در غزه و حملات نیروهای اسراییلی به امدادگران تشکیل شده بود، بیان شد.

هفت نفر که برای سازمان خیریه کمک غذایی World Central Kitchen کار می‌کردند، روز دوشنبه در مرکز غزه زمانی که ارتش رژیم صهیونیستی به کاروان وسیله نقلیه آنها که لوگوی سازمان آنها به وضوح نشان داده شده بود، حمله کردند، کشته شدند.

الواصل این حادثه و حمله را جنایت جنگی با شدیدترین عبارات محکوم کرد و از مقامات اسراییلی خواست که در قبال آن پاسخگو باشند.

وی افزود: تمام جهان از این حمله شوکه شد. شکی نیست که این واقعه شواهد بیشتری است که باید به سوابق تخلفات رژیم اشغالگر اسراییل علیه امدادگران بشردوستانه اضافه شود.

سفیر عربستان سعودی افزوود کسانی که کشته شدند، جان خود را برای خدمت به بی‌گناهانی که در معرض خطر مرگ قرار دارند فدا کردند زیرا افراد بی گناه سیستماتیک از گرسنگی می‌میرند و از این قحطی به عنوان سلاحی در این بحران استفاده می‌شود و اشغالگری اسراییل همچنان در حال محاصره مردم غزه است. عبور و مرور و از ورود غذا، آب، دارو و سوخت جلوگیری می‌شود و شهروندان فلسطینی در هنگام تلاش برای رسیدن به کمک‌های غذایی هدف قرار می‌گیرند.