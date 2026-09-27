دریافت 2 MB
کد مطلب 6960076
  1. فیلم
  2. دانش و فناوری
۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

پرچم ایران در دانشگاه تهران به اهتزاز درآمد

پرچم ایران در دانشگاه تهران به اهتزاز درآمد

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، وزیر علوم پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دانشگاه تهران به اهتزاز درآورد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید