دریافت 2 MB کد مطلب 6960076 https://mehrnews.com/x3d9Qp ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷ کد مطلب 6960076 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷ پرچم ایران در دانشگاه تهران به اهتزاز درآمد همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، وزیر علوم پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دانشگاه تهران به اهتزاز درآورد. کپی شد مطالب مرتبط معلمی فقط انتقال علم نیست؛ شخصیت معلم دانشآموز را میسازد بازار تاریخی زنجان در مسیر ثبت جهانی قرار دارد «العلم السلطان»؛ علم، کلید قدرت است برچسبها پرچم پرچم ایران دانشگاه های ایران
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