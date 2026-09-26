https://mehrnews.com/x3d9Fq ۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۱ کد مطلب 6959636 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۱ وداع باشکوه مشهدیها با سردار شهید«حسین ظریفی» مشهد- مردم مشهد شامگاه شنبه با حضور پرشور با پیکر مطهر سردار شهید «حسین ظریفی» وداع کردند. دریافت 33 MB فیلم: امیر مهدی اسدی کد مطلب 6959636 کپی شد مطالب مرتبط مراسم وداع با پیکر مطهر سردار شهید «حسین ظریفی» در اجتماعات شبانه مشهد مراسم وداع با پیکر سردار شهید حسین ظریفی در حرم مطهر رضوی تشییع پیکر مطهر سردار شهید ظریفی در گناباد برچسبها مشهد شهید خراسان رضوی شهید حسین ظریفی
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