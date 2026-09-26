  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۱

وداع باشکوه مشهدی‌ها با سردار شهید«حسین ظریفی»

وداع باشکوه مشهدی‌ها با سردار شهید«حسین ظریفی»

مشهد- مردم مشهد شامگاه شنبه با حضور پرشور با پیکر مطهر سردار شهید «حسین ظریفی» وداع کردند.

دریافت 33 MB

فیلم: امیر مهدی اسدی

کد مطلب 6959636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها