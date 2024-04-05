تظاهرات همبستگی با غزه و مقاومت فلسطین در لاهور پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تظاهرات با شکوه همبستگی با غزه و مقاومت فلسطین امروز در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان برگزار شد.

حجت الاسلام علی اکبر کاظمی سخنران این راهپیمایی گفت: حضرت امام خمینی (ره) جهانیان را متوجه کردند که وجود ناپاک اسرائیل یک وجود شیطانی است و این باید از بین برود.

این رهبر حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان با بیان اینکه اسرائیل با وجود همه قدرت و جنایات نتوانست عزم و استقلال فلسطینی‌ها را شکست دهد، گفت: حمایت از غزه وظیفه همه مردم با وجدان است و با وجود همه ظلم‌ها نتوانست عزم، صبر و شجاعت فلسطینیان را بشکند.

وی در ادامه گفت: حضور هزاران نفر در راهپیمایی‌های روز قدس ثابت کرد که اسرائیل هیچ جایگاهی در پاکستان ندارد و مردم پاکستان این رژیم را یک رژیم غاصب و جنایتکار می‌دانند.

کاظمی با بیان اینکه اتحاد حماس، حزب الله و جهاد اسلامی در صفوف دشمن هرج و مرج ایجاد کرده و اسرائیل به سرعت در مسیر نابودی است، تنها راه نجات قدس را اتحاد و همبستگی مسلمانان عنوان کرد.