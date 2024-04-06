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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۴۰

در طرح سلامت نوروزی؛

۱۰ ماموریت توسط اورژانس هوایی در خراسان جنوبی انجام شد

۱۰ ماموریت توسط اورژانس هوایی در خراسان جنوبی انجام شد

بیرجند-معاون فنی و عملیات اورژانس خراسان جنوبی گفت: در طول مدت طرح سلامت نوروزی ۱۰ مأموریت توسط اورژانس هوایی در خراسان جنوبی انجام و این اورژانس ۱۴ مصدوم را در طول طرح منتقل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح سلامت نوروزی در حوزه فوریت‌های پزشکی از ۲۴ اسفند پارسال آغاز شد و تا ۱۴ فروردین داشت، اظهار کرد: در طول طرح ۸۵ پایگاه اورژانس فعال بودند.

معاون فنی و عملیات اورژانس خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین در طول این طرح ۲ دستگاه بالگرد اورژانس هوایی نیز در بیرجند و طبس آماده خدمت رسانی به هم استانی‌های عزیز در مواقع اورژانسی بودند.

عباسی اظهار کرد: طی مدت طرح، ۱۰ مأموریت توسط اورژانس هوایی انجام و این اورژانس ۱۴ مصدوم را در طول طرح منتقل کرده است.

معاون فنی و عملیات اورژانس خراسان جنوبی با بیان اینکه در ۳ شهرستان خراسان جنوبی نیز برای حوادث پر تلفات اتوبوس آمبولانس فعال بوده است، گفت: این اتوبوس آمبولانس‌ها نیز یک مأموریت در طول طرح انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه اتوبوس آمبولانس‌ها سه مصدوم را در عملیات‌های خود منتقل کردند، بیان کرد: در شهرستان فردوس یک ایستگاه کمپ سلامت نیز برای راهنمایی مسافرین نوروزی و اندازه گیری فشار خون فعال بوده است.

عباسی در زمینه آمارهای عملیات اورژانس گفت: در طول طرح سلامت نوروزی در خراسان جنوبی ۱۴ هزار و ۵۶۸ تماس با مرکز ۱۱۵ اورژانس برقرار شد.

وی افزود: این تماس‌ها به ۷ هزار و ۸۲۲ مأموریت منجر شد که ۵۰۰ مأموریت تصادفی بوده است و خوشبختانه توانستیم به حدود ۷۰۰ مصدوم امدادرسانی کنیم.

کد مطلب 6070935

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