وضعیت نوسانی بورس در ابتدای معاملات روز شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با وضعیت نوسانی روبرو است، شاخص کل بورس مثبت و شاخص کل هم وزن منفی است. شاخص کل بورس تا به این لحظه با رشد ۱۴۲۲ واحدی مواجه شده و شاخص کل هم وزن با ریزش ۱۳۶۳ واحدی روبرو شده است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۸۶۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم ۱۱۸ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱,۰۹۵ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد ۳۲۲ میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید ۱۲۱ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۵ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۳۶ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۱۶۳ میلیارد تومان قرار دارد.