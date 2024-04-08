محل و زمان برگزاری نماز عید فطر در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: اقامه نماز عید فطر در شهر یاسوج مرکز استان ساعت ۷:۳۰ صبح و مکان آن نیز بلوار شهید سلیمانی (بلوار عدل) خواهد بود که در صورت بارندگی، نماز عید فطر در مصلی نماز جمعه یاسوج اقامه خواهد شد.

همچنین در دوگنبدان نیز ساعت ۷ صبح نماز عید فطر در مجموعه ورزشی پد خندق، در دهدشت در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح در (کمربندی دوم) و بلوار شهید سلیمانی منتهی به پارک جانبازان، در لنده در ساعت ۷ صبح ومصلی نماز جمعه امام خمینی (ره)، در دیشموک در ساعت هفت صبح و در ورزشگاه آزادی و در قلعه رئیسی در ساعت ۷ صبح در خوابگاه شبانه روزی شهدای قلعه رئیسی برگزار می‌شود.

در پاتاوه در ساعت ۸ صبح در مصلی نماز جمعه امام هادی (ع) شهر پاتاوه، در سرفاریاب در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح و مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، در چیتاب: ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح و دردبیرستان دخترانه صدیقه کبری، در جاوره در ساعت ۷ صبح در محوطه مدرسه ابتدایی شهید مورند و در لوداب، ساعت ۸ صبح و در مسجد شهر گراب برگزار می‌شود.

همچنین نماز عید فطر در سادات امامزاده علی (ع) در ساعت ۸ صبح و در محوطه امامزاده، در چرام، ساعت ۷ صبح و در محوطه مصلای حضرت ابوطالب (ع) و در سی سخت، ساعت ۷ صبح در میدان الله برگزار می‌شود.

در لیکک نیز ساعت ۷ صبح در گلزار شهدای گمنام پارک شهر، در باشت، ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه چهار راه کتاب و در سرفاریاب نیز ساعت ۶:۳۰ و در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، در روستای سادات امامزاده علی (ع) نیز ساعت ۷ کنار بقعه متبرکه امامزاده علی (ع) و در دیشموک نیز ساعت ٨ بقعه امامزاده میرسالار (ع) برگزار می‌شود.