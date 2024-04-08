اسلامی: آماده تجهیز ۵۰ کلینیک زخم در سال ۱۴۰۳ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی دوشنبه شب همزمان با ۲۰ فروردین سالروز ملی فناوری هستهای، با حضور در گفت وگوی خبری به معرفی و تبیین آخرین دستاوردها و مهمترین برنامههای صنعت هستهای کشور در سالجاری پرداخت.
معاون رئیس جمهور در خصوص حوزه کشاورزی و پرتودهی در این حوزه گفت: گام اساسی پرتودهی است و هم مشارکت مردم در آن است و هم تولید دارد. ما برخی دستاوردها را از فاز آزمایشگاهی عبور دادیم. نیاز ما این بوده که سامانهها را افزایش دهیم و ۱۲ قطب را در نظر گرفتیم.
وی افزود: هر سال یک یا دو مرکز را راه اندازی خواهیم کرد. گام اول این است که از ضایعات جلوگیری شود و گام دوم آفات را از بین میبرد و میلیونها دلار از کشور خارج نمیشود. اولویت وزارت جهاد گرفته و تنظیم شده است. در حال آمادگی برای نصب تجهیزات هستیم. این مشارکت مردم را و نیز صرفه جویی در هزینه را در پی خواهد داشت. این علوم و فنون بخش کشاورزی را دگرگون خواهد کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: برای ما مهم بود که ماده رادیواکتیو موجود را شارژ کنیم. سال ۱۴۰۲ حجم پرتودهی ما دو برابر سال گذشته بود. هم برای غلات و هم محصولات دیگر کاربرد خواهد داشت.
وی درباره قطبهای تأسیس شده گفت: تاکنون ۳ قطب از ۱۲ قطب تأسیس شده و بقیه در سالهای آینده تأسیس خواهد شد.
اسلامی به رادیوداروها نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با نرخ رشد سرطان یکی از شیوههای درمان آن همین رادیوداروها هستند. امروز خوشحالیم که همپای کشورهای پیشرو هستیم. رادیوداروی جدیدی در آینده رونمایی خواهد شد و از اشعه الفا در آن استفاده میشود.
وی افزود: غیر از آمریکا فکر نمیکنم کشوری بر روی آن کار کرده باشد. ایران در فاز بالینی وارد شده و به زودی از این فاز عبور خواهیم کرد. ما از جهان جلوتر هستیم و یکی از دستاوردهای ماندگار بوده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به صنایع بالادستی و صنعت فولادسازی گفت: صنعت لیزر ما برای یکی از صنایع بزرگ کشور انجام دادند و خطی که آمریکایی بود و از کار افتاده بود را جایگزین لیزر گازی کردند و کار متفاوتی بود. با سیستمها هستهای ابزار دقیقها اندازه گیری میشود و همکاران ما به طور کلی محصولات ایرانی تولید کردند و بیش از ۱۵۰ پروژه صنعت ما از این محصولات استفاده میکند. امروز صنایع پتروشیمی و فولاد دارند از این فناوریها استفاده میکنند.
اسلامی در خصوص دستاوردهای سال گذشته گفت: فناوری پلاسما برای ما حائز اهمیت بود. در این فناوری فقط با مقاله مواجه بودیم و تجاری سازی نشده بود. اکنون انجام شده و سال گذشته کلینیکهای زخم را دایر کردیم. امسال آمادگی داریم تا ۵۰ کلینیک زخم را تجهیز کنیم و گسترش دهیم. برای کسانی که زخمهای بدخیم دارند مانند دیابتیها و زخم بستریها، اکنون در خدمتشان قرار گرفته است.
وی افزود: در بحث صنعت بحث شیرابه هست که یکی از معضلات است و با استفاده از پلاسما میتوانیم اینها را بازافرین کنیم. همچنین در خصوص پسابها میتوانیم با طریق پلاسما جلوگیری کنیم.
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