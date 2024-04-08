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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۰۲

اسلامی: آماده تجهیز ۵۰ کلینیک زخم در سال ۱۴۰۳ هستیم

اسلامی: آماده تجهیز ۵۰ کلینیک زخم در سال ۱۴۰۳ هستیم

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در حوزه فناوری پلاسما سال گذشته کلینیک‌های زخم را دایر کردیم، گفت: امسال آمادگی داریم تا ۵۰ کلینیک زخم را تجهیز کنیم و گسترش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی دوشنبه شب همزمان با ۲۰ فروردین سالروز ملی فناوری هسته‌ای، با حضور در گفت وگوی خبری به معرفی و تبیین آخرین دستاوردها و مهم‌ترین برنامه‌های صنعت هسته‌ای کشور در سال‌جاری پرداخت.

معاون رئیس جمهور در خصوص حوزه کشاورزی و پرتودهی در این حوزه گفت: گام اساسی پرتودهی است و هم مشارکت مردم در آن است و هم تولید دارد. ما برخی دستاوردها را از فاز آزمایشگاهی عبور دادیم. نیاز ما این بوده که سامانه‌ها را افزایش دهیم و ۱۲ قطب را در نظر گرفتیم.

وی افزود: هر سال یک یا دو مرکز را راه اندازی خواهیم کرد. گام اول این است که از ضایعات جلوگیری شود و گام دوم آفات را از بین می‌برد و میلیون‌ها دلار از کشور خارج نمی‌شود. اولویت وزارت جهاد گرفته و تنظیم شده است. در حال آمادگی برای نصب تجهیزات هستیم. این مشارکت مردم را و نیز صرفه جویی در هزینه را در پی خواهد داشت. این علوم و فنون بخش کشاورزی را دگرگون خواهد کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: برای ما مهم بود که ماده رادیواکتیو موجود را شارژ کنیم. سال ۱۴۰۲ حجم پرتودهی ما دو برابر سال گذشته بود. هم برای غلات و هم محصولات دیگر کاربرد خواهد داشت.

وی درباره قطب‌های تأسیس شده گفت: تاکنون ۳ قطب از ۱۲ قطب تأسیس شده و بقیه در سال‌های آینده تأسیس خواهد شد.

اسلامی به رادیوداروها نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با نرخ رشد سرطان یکی از شیوه‌های درمان آن همین رادیوداروها هستند. امروز خوشحالیم که همپای کشورهای پیشرو هستیم. رادیوداروی جدیدی در آینده رونمایی خواهد شد و از اشعه الفا در آن استفاده می‌شود.

وی افزود: غیر از آمریکا فکر نمی‌کنم کشوری بر روی آن کار کرده باشد. ایران در فاز بالینی وارد شده و به زودی از این فاز عبور خواهیم کرد. ما از جهان جلوتر هستیم و یکی از دستاوردهای ماندگار بوده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به صنایع بالادستی و صنعت فولادسازی گفت: صنعت لیزر ما برای یکی از صنایع بزرگ کشور انجام دادند و خطی که آمریکایی بود و از کار افتاده بود را جایگزین لیزر گازی کردند و کار متفاوتی بود. با سیستم‌ها هسته‌ای ابزار دقیق‌ها اندازه گیری می‌شود و همکاران ما به طور کلی محصولات ایرانی تولید کردند و بیش از ۱۵۰ پروژه صنعت ما از این محصولات استفاده می‌کند. امروز صنایع پتروشیمی و فولاد دارند از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند.

اسلامی در خصوص دستاوردهای سال گذشته گفت: فناوری پلاسما برای ما حائز اهمیت بود. در این فناوری فقط با مقاله مواجه بودیم و تجاری سازی نشده بود. اکنون انجام شده و سال گذشته کلینیک‌های زخم را دایر کردیم. امسال آمادگی داریم تا ۵۰ کلینیک زخم را تجهیز کنیم و گسترش دهیم. برای کسانی که زخم‌های بدخیم دارند مانند دیابتی‌ها و زخم بستری‌ها، اکنون در خدمتشان قرار گرفته است.
وی افزود: در بحث صنعت بحث شیرابه هست که یکی از معضلات است و با استفاده از پلاسما می‌توانیم این‌ها را بازافرین کنیم. همچنین در خصوص پساب‌ها می‌توانیم با طریق پلاسما جلوگیری کنیم.

کد مطلب 6073857

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