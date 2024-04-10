مشکلات معیشتی مردم رفع شود/ لزوم اجرای مصوبه عفاف و حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز عید سعید فطر در برازجان اظهار کرد: عید سعید فطر روزی بزرگ، پس از روزها و شب‌هایی بسیار با عظمت است.

وی اضافه کرد: این، پاداش ماه رمضان به یک روزه درست، یک عمل پر مغز و یک عبادت خالصانه و مخلصانه است، در آخرین دقایق ماه رمضان و آخرین ساعات آن ماه عزیز، این گونه پاداش داده می‌شود.

امام جمعه دشتستان خاطرنشان کرد: هیچکس نمی‌داند که تا ماه رمضان دیگر زنده خواهد ماند یا نه. سال گذشته، در همین نماز عید و در همین مصلّی، کسانی حضور داشتند که امسال نیستند. سال آینده هم معلوم نیست کدام از ما باشیم و کدام نباشیم.

وی افزود: گناهی که از روی تجرّی و تعمّد انجام گیرد، دل انسان را سیاه وتاریک می‌کند. از چنین انسانی، دیگر عبادت خالصانه، به آسانی سر نمی‌زند؛ تا گناه وی به خاطر آن عبادت آمرزیده شود و باید سعی کنید و سعی کنیم که از گناهان اجتناب نمائیم و عمل صالح انجام دهیم. این است خصوصیّتی که یک انسان را سعادتمند می‌کند.

مصلح با تقدیر بابت حضور همه اقشار در مجالس و محافل سخنرانی و قرآنی، برپایی سفره‌های افطاری و کمک به ارحام و خویشان و نیازمندان افزود: وظیفه انسانی عقلی شرعی ما دفاع از فلسطین مظلوم است و مردم با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس حماسه آفریدند.

وی ادامه داد: به حول و قوه الهی و جهاد و پیکار جبهه مقاومت جایگاه آمریکا در حال تنزل است. آمریکایی که روزی با یک تَشَر کشورها را وادار به تسلیم می‌کرد، اکنون سیلی‌خور محور مقاومت در عراق، سوریه و دریای سرخ است.

امام جمعه دشتستان با اشاره به اولویت‌های سال نو تصریح کرد: تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اتحاد و انسجام ملی، رفع مشکلات معیشتی مردم، خدمت بیش از پیش به مردم شریف و قدرشناس، رفع نگرانی رهبری پیرامون پیری جمعیت، امنیت اجتماعی و اخلاقی در جامعه و عفاف و حجاب، توجه به تربیت اسلامی نسل جوان، اشتغال و ازدواج جوانان، مسکن برای افراد فاقد مسکن و… در دستور کار باشد.

وی خواستار توجه به مطالبه رهبری در موضوع عفاف و حجاب شد و گفت: مقام معظم رهبری مدظله العالی در فرمایشات خود عفاف و حجاب را یکی از اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی معرفی فرموده‌اند و با حرام سیاسی و شرعی خواندن کشف حجاب، ما را از افتادن در دام تهاجم فرهنگی و انفعال در مقابل آن بر حذر داشتند.

مصلح ادامه داد: مردم ولایتمدار و انقلابی استان دارالحماسه بوشهر مطالبه جدی خود از وزیر کشور و رئیس قرارگاه عفاف و حجاب برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی و اجرایی شدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه مجلس اعلام می‌دارد.

وی بیان کرد: مردم از وزیر کشور در راستای اجرای دستور رهبر انقلاب درخواست دارند برای فعال سازی واقعی قرارگاه‌های استانی با ریاست استانداران و شهرستانی با ریاست فرمانداران اقدام شود و در صورت وجود نواقص و موانعی همچون خلأ قانونی یا کمبود اعتبارات و یا کم کاری مسؤولان و عدم جدیت ایشان مشخص و برطرف شود و با ترک فعل‌ها برخورد قاطع شود.

امام جمعه دشتستان افزود: ما مردم شهید پرور استان بوشهر با تمام وجود پای آرمان‌های نظام و انقلاب و ولایت ایستاده و ضمن تجدید بیعت با رهبر عزیزتر از جانمان، در جهت تحقق فرمایشات و دستورات معظم له تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری خواهیم کرد.