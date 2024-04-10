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۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۲۲

مجوز کاغذی فعالان اقتصادی از این تاریخ به بعد باطل است +جزییات

مجوز کاغذی فعالان اقتصادی از این تاریخ به بعد باطل است +جزییات

همه مجوزهای کاغذی باید تا (۲۵ اردیبهشت) الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقدمجوز محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مرکز ملی مجوزها آمده است: به اطلاع همه فعالان اقتصادی اعم از صنفی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی می‌رساند؛ براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.

با همت سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده است تا هر فعال اقتصادی با داشتن کارت ملی، کد پستی و شماره مجوز، بتواند مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کند و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها « qr.mojavez.ir»قرار بگیرد.

لازم به ذکر است؛ هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور نباشد، از (۲۶ اردیبهشت ماه)، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.

وزارتخانه‌های ارشاد، کشور، علوم، بهداشت و آموزش و پرورش هنوز تمهیدات فنی لازم برای تبدیل مجوزهای کاغذی صادره فرد در سال‌های گذشته به مجوز الکترونیکی را فراهم نکرده است. بدیهی است، عواقب احتمالی برای فعالان اقتصادی زیر مجموعه این دستگاه‌ها، بر عهده خود دستگاه خواهد بود.

کد مطلب 6075003
زهره آقاجانی

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