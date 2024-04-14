به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسیننژاد دبیر هشتمین جشنواره ملی طنز و رسانه (طنز پهلو) گفت: دنیا در حال عبور از طنز کلاسیک است. در حال تجربه فضایی پیچیده و قدری سخت هستیم، زبان و نوع نگاه طنز تغییر یافته و تولیدکنندگان طنز هر روز راهی تازه برای ارائه طنز خود مییابند.
وی افزود: تب شهروند رسانه در جهان امروز فزونی گرفته و هر فرد با داشتن یک صفحه اجتماعی میتواند طنز خود را عرضه دارد که باعث میشود به دلیل انبوهی تولید قدری توان تفکیک طنز خوب از بد وجود نداشته باشد. طنز خوب میخنداند و مصلح اجتماعی است، در عین حالی که طنز خوب هم تولید میشود بسیاری از طنازیها در شبکه اجتماعی ما را به این سمت نمیبرد و بنایش بر اصلاح نیست.
دبیر هشتمین جشنواره ملی طنز و رسانه با بیان اینکه فضای آموزش طنز بسیار ضعیف است، گفت: افراد بدون استاد در دام مخاطب افتادهاند و تصور دارند اگر فلان مطلب را بیان کنند لایک یا بازدید بیشتری دریافت میکنند و از این رو از طنز اصلاحگر کمی دور افتادهایم. کار عالی مثل الماسی است که در میان همه تاریکیها خواهد درخشید و تأثیر گذار نیز خواهد بود و جهان امروز نیازمند انجام کارهای عالی در حوزه طنز و کمدی است.
حسین نژاد همچنین گفت: طنز و اقتصاد این روزها پیوندشان عمیقتر شده است. بسیاری افراد در شبکههای اجتماعی شروع به تولید آثار طنز و کمدی کردند و رفته رفته به ورطهای گرفتار آمدند که هر محتوایی را برای بالا بردن سطح دنبالکننده و دریافت مبالغ بیشتر تولید کردند. در این میان افرادی که به اصول تولید طنز و کمدی پایبند هستند، حضور دارند؛ اما ما نیاز بیشتری به این فعالان طنز داریم.
مدیر دفتر طنز حوزه هنری در پایان گفت: تلاشهای گستردهای برای آموزش بنیادین تولید محتوای طنز مناسب به افراد داوطلب در سراسر کشور صورت گرفته است. در مرحله اول، با آغاز طرح ملی «قلمه» رویدادهای آموزشی طنز برگزار شده و استادان با تجربه نیز این فعالیت را همراهی کردهاند. در استانهای یزد، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز آموزش طنز آغاز شده و در سال ۱۴۰۳، این آموزشها در شش استان دیگر نیز ادامه خواهد یافت. غایت کار یک طنزپرداز و کمدین در جامعه، اصلاح آن است که این کار با نگاه دقیق به مسائل، نقد منصفانه، امیدآفرینی و نیفتادن به ورطه توهین و هجو اتفاق خواهد افتاد.
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