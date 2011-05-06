به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی دارابی گفت : رسانه ملی اهتمام ویژه ای به طنز دارد و از همه برنامه سازان و هنرمندان عرصه طنز و کمدی حمایت می کند.

وی از تشکیل کارگروهی برای ایجاد تحول و برنامه ریزی هر چه بهتر در حوزه برنامه سازی طنز خبر داد و گفت : با تشکیل این کارگروه و نشست های چهره به چهره همکاری و هماهنگی بیشتر رسانه ملی و هنرمندان این عرصه محقق می شود.

دکتر دارابی ، تبادل نظر و ارائه دیدگاه های مختلف در خصوص تقویت حوزه طنز و کمدی در سیما ، آسیب شناسی تولیدات موجود در این حوزه و همکاری هر چه بیشتر رسانه ملی با هنرمندان این عرصه و آشنایی آنها با سیاست ها ، راهبردها و خط مشی های رسانه ملی را از جمله اهداف این نشست عنوان کرد.

معاون رئیس سازمان در امور سیما با استقبال از تولید کارهای فاخر و طنز و کمدی در طول سال گفت : برنامه سازان سیما می توانند با نگرشی عمیق به نیازهای جامعه و نسل جدید ، برنامه های طنز و کمدی جذاب ، آموزنده ، مفرح و شاد تولید کنند و وظیفه رسانه ملی این است که از کارهای شایسته دفاع کند.

دکتر دارابی توجه به اقوام ، گویش ها و خرده فرهنگ ها را در برنامه سازی لازم و ضروری دانست و گفت : توجه درست به خرده فرهنگ ها وحدت و وفاق ملی را تحکیم می بخشد.

معاون سیما رابطه حکمرانی خوب و مدیریت جامعه با طنز و کمدی را مورد توجه قرار داد و گفت: توجه به طنز نشانگر انفتاح سیاسی و اجتماعی آن جامعه است و در چنین اجتماعی تحمل و مدارای سیاسی بالاست .

وی افزود : در جامعه ای که به طنز و شادی توجه دارد ، پرسشگری مردم و پاسخگویی مسئولان متداول است و نارسایی ها کاهش می یابد .دکتر دارابی تاکید کرد : با ارتقاء ضریب امنیت و سلامتی شهروندان ، جامعه به توسعه پایدار می رسد و لازمه آن شادی و نشاط عمومی است .

معاون سیما در ادامه با اشاره به تولید و پخش 52 سریال در حوزه طنز در 6 سال گذشته گفت : در این مدت 53 درصد تولیدات حوزه نمایشی در سیما به طنز و کمدی اختصاص یافته و در مجموع 1478 قسمت و 59120 دقیقه مجموعه نمایشی در این حوزه از شبکه های سیما پخش شده است و همواره این مجموعه ها بیش از 50 درصد مخاطب و افزون بر 85 درصد رضایتمندی داشته است که این نشانگر نیاز جامعه به برنامه های طنز و کمدی است .

دکتر دارابی با تاکید بر ضرورت نقد منصفانه کارهای طنز و کمدی تلویزیونی ، توجه هر چه بیشتر برنامه سازان این عرصه را به قانون ، ارزش های جامعه ، اعتقادات دینی و حریم های شرعی ، قهرمانان ملی و دفاع مقدس خواستار شد .

وی افزود : در مجموعه های تلویزیونی باید عشق به دین ، میهن ، سرزمین و وفاداری به ارزش ها برجسته شود و الگو و یا شیوه اشتباهی را در جامعه رواج ندهد. معاون سیما بر ضرورت شادی آفرینی و تولید بهترین و فاخرترین کارهای کمدی و طنز برای کودکان و نوجوانان تاکید کرد و از شبکه دو سیما و برنامه سازان این حوزه خواست به این مهم بیش از پیش توجه کنند .

دکتر دارابی از آماده شدن نمایه ای از حوزه طنز خبر داد و در ادامه با تاکید بر ضرورت مطالعه عمیق و دقیق برای تولید سریال های فاخر از هنرمندان خواست ، تولیدات کمدی قابل ارائه در عرصه جهانی را مورد توجه قرار دهند .

وی همچنین از برنامه سازان این حوزه دعوت کرد ، برای تولید سریال فاخر کمدی با مدت زمان پخش یک ساله ، کارهای نمایشی 3 تا 5 دقیقه و پویانمایی برنامه ریزی کنند .

دکتر دارابی با تقدیر از نویسندگان عرصه طنز و کمدی گفت : نویسنده نقش بزرگی در تولید آثار فاخر دارد و رسانه ملی باید با همکاری هنرمندان برای تربیت نویسندگان اقدام کند .در این نشست صمیمانه که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد ، برنامه سازان عرصه طنز و کمدی نیز دیدگاه های خود را بیان کردند . علیرضا خمسه بازیگر مجموعه های طنز و کمدی بر ضرورت باز تعریف کمدی در سیما تاکید کرد و در ادامه گفت : یکی از اهداف کمدی تلویزیون سرگرم کردن مردم است که باید به نحو مطلوب انجام شود .

وی فعال شدن تهیه کنندگان حرفه ای را در این عرصه برای تولید مجموعه های بهتر ضروری دانست. پیمان قاسم خانی از نویسندگان مجموعه های کمدی تلویزیونی ، تربیت فیلم نامه نویسان متبحر را مهم توصیف کرد و بورسیه کردن فیلم نامه نویسان را برای فراگیری هر چه بهتر این هنر خواستار شد .

وی همچنین با تاکید بر این که هیچ هنرمند طنزپردازی قصد استهزاء هیچ قوم ، صنف ، گویش و زبانی را ندارد ، بالا رفتن ظرفیت پذیرش طنز در جامعه را ضروری دانست .

ایرج محمدی از تهیه کنندگان این حوزه نیز گفت : تولید مجموعه های طنز برای کودکان و نوجوانان لازم است و کارهایی نظیر "قصه های مجید " باید ساخته شود . وی افزود : برای رشد و تعالی طنز در سیما باید برنامه سازی در این عرصه به اعیاد و ماه رمضان خلاصه نشود و برنامه سازان در طول سال مجموعه های کمدی تولید کنند .

محمدی همچنین تشکیل نشست طنز پردازان با قشرهای مختلف مردم را برای تبیین جایگاه طنز و ارتقاء ظرفیت جامعه در این عرصه خواستار شد .

مرضیه برومند از تهیه کنندگان مجموعه های کمدی نیز رعایت ادب و اخلاق را درکمدی و طنز مورد توجه قرار داد و گفت: برنامه های این حوزه باید بگونه ای باشد که بدی و ناهنجاری را به مخاطب یاد ندهد و تولید کنندگان به خود اجازه ندهند که به هر قیمتی بیننده را پای تلویزیون بنشانند .

وی از تلویزیون به عنوان رسانه ای خانوادگی یاد کرد که همه با هم پای آن می نشینند و باید ادب همواره مد نظر باشد . محمد صادق آذین نیز بر ضرورت مطالعه بیشتر و نگارش بهتر برای آثار طنز و کمدی تاکید کرد .

وی افزود : برای تولید کارهای بهتر باید برنامه ها در فرصت مناسب ساخته شود ، چرا که تولید کار با عجله و شتاب کیفیت آن را کاهش می دهد . بیژن بیرنگ از دیگر سخنرانان این نشست هم به این مهم توجه کرد که دقت کنیم چگونه می شود با هم بخندیم و به هم نخندیم .

وی عشق به مردم و کارهنری را همراه با مسئولیت تعریف کرد و گفت : هر کس عاشق کار و مردم است مسئول رفتار و گفتار خود در مجموعه های تلویزیونی نیز است . بیرنگ تصریح کرد : باید برای درستی حرف و حرکت تحقیق کنیم . چرا که ما در قبال آموزش هر سخن و هر رفتار و بویژه کودکان و نوجوانان مسئولیم . وی از صدا و سیما خواست در انتخاب تهیه کنندگان و برنامه سازان عرصه طنز و کمدی ، مسئولیت خطیر خود را به خوبی انجام دهد .

سیروس مقدم ، کارگردان مجموعه های کمدی تلویزیونی نیز گفت : طنز باید علاوه بر شادی آفرینی ، امید بخش باشد و نگاه به آینده را تقویت کند . طرح مشکلات و تلخی ها اگر امید آفرین باشد ، تاثیر خود را خواهد گذاشت .وی افزود : کمدی تلویزیونی باید با قشرهای مختلف مردم ارتباط برقرار کند و تاثیر گذار باشد .

فرهاد آئیش نیز با توجه به این که تفاوت آثار هنری در ساختار آن است ، گفت : ما در عرصه طنز و کمدی به ساختارهای جدید نیازمندیم و باید به این موضوع اهمیت بدهیم .

رامبد جوان بازیگر و کارگردان تلویزیونی به تفاوت سلیقه های مخاطبان اشاره کرد و گفت : مجموعه های طنز و کمدی باید به مخاطب احترام بگذارد و بیننده نباید احساس حقارت کند. وی افزود : همه هنرمندان مردم را دوست دارند و می کوشند که به همه ارزش ها احترام بگذارند .

جوان حضور همه طنز پردازان را در عرصه تولید برنامه های طنز و کمدی در سیما خواستار شد . در این نشست که بیش از 150 نفر از برنامه سازان حوزه طنز ، کارگردانان ، تهیه کننده ، نویسنده و بازیگران حضور داشتند.

مدیران شبکه های سیما ، مدیران گروه های فیلم و سریال ، کودک و نوجوان ، اجتماعی و جمعی از مدیران ذیربط معاونت سیما حضور داشتند .