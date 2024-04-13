دولت سیزدهم بر مشارکت مردمی در احیای دریاچه ارومیه تاکید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی جمعه شب در گفت و گوی خبری با اشاره به خشکسالی سال‌های اخیر و کاهش بارندگی‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در این مدت، افزود: دولت سیزدهم با رویکرد مردمی سازی و مدیریت منابع آبی، کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه را در منطقه احیا کرده و مدیریت بسیاری از امور به استاندار آذربایجان غربی محول شد.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح بهره برداری از یک پروژه عمرانی احیای دریاچه ارومیه در هر سه ماه یک بار، خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های سخت افزاری احیای دریاچه ارومیه در دو سال گذشته آماده شده و زمینه را برای بهره مندی درست از بارندگی‌ها فراهم کرده است.

سخنگوی دولت به آغاز فاز نرم افزاری احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد و افزود: جشنواره فرهنگی، ورزشی و تفریحی دریاچه ارومیه با رویکرد اجرای برنامه‌های نرم افزاری و مردمی سازی احیای دریاچه برگزار شده و این برنامه‌ها تداوم خواهد یافت.

بهادری جهرمی همچنین با بیان اینکه وقتی مدیران کار را درست انجام دهند، مردم نیز همراهی می‌کنند، اضافه کرد: وقتی حال دریاچه ارومیه خوب باشد، حال مردم نیز خوب خواهد بود و حضور و شادی جمعی در جشنواره امروز، بسیار امیدبخش بود.

وی در ادامه از اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم برای احیای دریاچه ارومیه خبر داده و افزود: ریاست محترم جمهوری در ۲.۵ سال گذشته سه بار به آذربایجان غربی سفر کرده و با توجه به اهمیت این استان برای دولت سیزدهم، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای عمران و آبادانی این منطقه مصوب شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در کنار اقدامات دولت، همراهی مردم ضروری است، تصریح کرد: دولت سیزدهم بر توجه به اولویت‌های مردمی و حفاظت از کشاورزی منطقه تاکید داشته و این امر با تغییر الگوی کشت و استفاده از سیستم‌های نوین کشاورزی و آبیاری جهت افزایش بهره وری، محقق خواهد شد.