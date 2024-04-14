آموزش و پرورش به مشکلات معلمان مدارس استثنایی توجه کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد در اولین جلسهی شورای آموزش و پرورش استان در سالجاری، گفت: تکریم معلمان گرامی باید در طول ایام سال مورد توجه باشد و فقط به یک بازه زمانی خاص محدود نشود.
وی ادامه داد: اردوگاه حضرت امیرالمؤمنین (ع) از اعتبارات آموزش و پرورش استان و اعتبارات سفر رئیسجمهور محترم حضرت آیتالله دکتر سیدابراهیم رئیسی برای تعلیم و تربیت دانشآموزان تکمیل گردد.
قاسمیفرزاد اضافه کرد: سلامت نسل آینده در گرو خو گرفتن فرزندان با ورزش و دوری از سستی است.
استاندار همدان افزود: استعدادیابی دانش آموزان در دوران ابتدایی و متوسطه انجام شود و تفکیک رشتههای ورزشی با توجه به علاقهمندی و استعداد افراد صورت گیرد.
وی تصریح کرد: اصحاب رسانه و صداوسیما در زمینهی ورزش دانشآموزان در خانه و مدارس فرهنگسازی کنند.
قاسمیفرزاد گفت: دستگاههای اجرایی ظرفیتهای ورزشی خود را در اختیار ورزش دانشآموزان قرار دهند.
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