نجات کودک ۸ ماهه از خفگی توسط آتش نشان های باقرشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح یکشنبه و طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی باقرشهر با اعلام گزارش خفگی کودک ۸ ماهه سریعاً تیم عملیاتی ایستگاه شهید میرزاخانی به محل اعزام شدند.

در محل مشاهده شد که کودک ۸ ماهه به دلیل گیرکردن غذا داخل مجاری تنفسی (گلو) علائم حیاتی خود را ازدست داده که آتش نشانان با توجه به تجربه کافی و اجرای عملیات احیا باعث برگرداندن علائم حیاتی و نجات جان کودک شدند.

کودک ۸ ماهه پس از برگشت علائم حیاتی سپس تحویل عوامل اورژانس اورژانس جهت تکمیل مراحل درمان و انتقال به بیمارستان شد.

خوشبختانه پس از تماس تلفنی عوامل ایستگاه آتش نشانی با خانواده کودک، حال عمومی وی خوب گزارش شد و کودک در سلامتی کامل به سرمی برد.

گفتنی است خانواده کودک تماس‌های متعددی با آتش نشانی و اورژانس داشتند که آتش نشانان در سریع‌ترین زمان ممکن به محل رسید و کار احیا را انجام داد.