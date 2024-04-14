زارعی: ایران از مجهزترین امکانات پدافندی برخوردار است

‌«سعدالله زارعی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اثر عملیات «وعده صادق» بر ایجاد بازدارندگی و تقویت مؤلفه‌های امنیتی کشور، اظهار کرد: رژیم جعلی صهیونیستی فکر می‌کرد جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته، نسبت به حملات آنها در سوریه، خویشتن‌داری خواهد کرد.

وی ادامه داد: پس از عملیات «وعده صادق» بسیاری از مسؤولان و مقامات ارشد رژیم جعلی به این واقعیت اذعان کردند که فکر نمی‌کردند جمهوری اسلامی ایران با این سطح و با این گستردگی اقدام به عملیات تلافی جویانه علیه سرزمین‌های اشغالی کند.

بخش اعظم پهپادهای ما به اهداف مورد نظر اصابت کرد

کارشناس مسائل بین‌الملل عنوان کرد: پس از چندین روز رعب و هراس که بر سرزمین‌های اشغالی و شهروندان رژیم جعلی حاکم شده بود، عملیات شب گذشته آغاز شد و به اذعان مقامات رژیم منفور بیش از ۳۳۰ موشک و پهپاد به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شد که بخش اعظم این پهپادها به اهداف مورد نظر اصابت کرد، اما حجم آسیب‌ها و خسارت‌های وارد شده هنوز ارزیابی نشده است.

زارعی یادآور شد: عملیات شب گذشته نشان داد سه لایه پدافندی که رژیم صهیونیستی و آمریکا به آن دل بسته بودند، موفق عمل نکرد و علی رغم ادعای آمریکا مبنی بر اینکه ۱۰ کشور در رهگیری پهپادهای ایران به آنها کمک کرده است، اما موفق نشدند و بخش قابل توجهی از پهپادها و موشک‌ها توانستند از لایه‌های پدافندی عبور کرده و به اهداف خود اصابت کنند.

وی افزود: به اذعان بسیاری از کارشناس مسائل نظامی، این عملیات به عنوان یک رکورد حملات پهپادی به شمار می‌آید.

کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به حمایت کشورها از پاسخ ایران به رژیم منفور اسرائیل، گفت: دولت روسیه و برخی دولت‌ها مثل الجزایر و… از اقدامات تلافی جویانه ایران حمایت کردند.

زارعی تصریح کرد: در عملیات «وعده صادق» شاهد بودیم که پرتاپ های پهپادها و موشک‌ها از نقاط مختلف کشور انجام شد و این نشان داد طراحی و برنامه ریزی این عملیات یک طراحی صبورانه بود که با بردباری بسیار خاصی انجام شد. ممکن است شاهد اقدامات تلافی جویانه رژیم صهیونیستی هم باشیم که البته جای نگرانی وجود ندارد.

استانداردهای دوگانه آمریکا و کشورهای اروپایی

وی یادآور شد: پس از حمله رژیم جعلی به کنسولگری ایران در دمشق کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه دچار لکنت زبان بودند و صرفاً تماشاچی این جنایت بودند، اما این کشورها در عملیات شب گذشته بلافاصله وارد عمل شدند که این نشان می‌دهد استانداردهای دوگانه نه تنها در موضوعات حقوق بشری بلکه در مسائل نظامی، امنیتی و دفاعی هم در دیپلماسی اینگونه کشورها حاکم است.

کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به این سوال که اگر رژیم صهیونیستی بخواهد مجدداً علیه کشور شیطنتی بکند، ضربه بعدی جمهوری اسلامی چه ویژگی‌هایی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بلافاصله پس از عملیات و در حین عملیات دو بیانیه صادر کرد که تمام نکات را به طرف‌های مقابل گوشزد و اعلام کرد که اگر از هر کشور و جغرافیایی علیه ایران استفاده شود، قطعاً با پاسخ سخت ایران همراه خواهد بود.

زارعی گفت: جمهوری اسلامی ایران به مقامات کاخ سفید و رؤسای کشورهای اروپایی گوشزد کرده که نباید به این موضوع ورود کنند چرا که اگر اقدامی انجام دهند، ایران از توانمندی‌های لازم به صورت مستقیم یا گروه‌های مقاومت در منطقه، برخوردار است و منافع آمریکا را در منطقه مورد هدف قرار خواهد داد.

وی در پایان با بیان اینکه سیستم پدافندی جمهوری اسلامی ایران نشان داده که از بهترین و مجهزترین امکانات پدافندی برخوردار است، تصریح کرد: امروز آمریکا و رژیم جعلی می‌دانند که سیستم‌های لیزری و پدافندی ایران کمتر از سیستم‌های آنها نیست.